Astrotarocchi 22 novembre 2022

🐝Ariete arrivano notizie di qualcuno che un po’ l’avete conquistato, si parlera’ delle difficolta’ che si dovranno affrontare a causa di questioni familiari personali, se non e’ una persona in particolare potrebbero essere notizie di lavoro, che pur presentando delle difficolta’, comunque si risolveranno

🦋Toro ci sono scelte che farete molto decise e vi portano a una realizzazione dovrete essere creativi, e avere un po’ l’ingegno anche di precorrere un po’ i tempi, in generale e’ una buona giornata

🐝Gemelli per chi lavora autonomamente gli affari s’incrementeranno, anche se dovrete superare alcuni scogli, riuscirete a piantare la vostra bandierina in cima, in generale e’ una buona giornata

🦋Cancro nella giornata di oggi c’e’ una buona armonia e una serenita’ che proviene da lassu’ dove vi proteggono e se ascoltate i segnali vi daranno anche delle indicazioni / intuizioni che fareste bene a seguire, possibile l’aiuto insperato di qualcuno

🐝Leone vi sentite molto forti fisicamente e sono in arrivo anche per voi buone notizie, c’e’ voglia di cambiare molte cose e probabile alcune cose le cambierete per sempre. Prima di fare questo prendetevi un po’ di tempo e riflettete

🦋Vergine c’e’ una delusione che non siete ancora riuscite a superare, cercate di frequentare gente che migliori il vostro umore e di elaborare le delusioni come sfide da superare, vedrete che a breve la vedrete diversamente, indipendentemente se la persona che vi ha deluso torna a scusarsi o meno.

🐝Bilancia ci sono entrate extra in arrivo e la fortuna in questi giorni sembra accompagnarvi, qualche piccola vincita non e’ esclusa insomma un buon periodo per le questioni economiche e per chi cerca lavoro

🦋Scorpione avete un’energia veramente forte in questi giorni c’e’ la possibilita’ di finire cose che avete in sospeso e c’e’ una bella schiarita li dove c’e’ solo confusione. Sono in arrivo delle belle vittorie per voi

🐝Sagittario c’e’ una bella sorpresa in arrivo per voi, che non v’aspettate, un evento quasi straordinario notizie messaggi risposte sara’ tutto possibile nell’arco dei prossimi giorni, quindi si apre un’altra fase molto importante della vostra vita e dovrete saperla sfruttare al massimo

🦋Capricorno potreste essere soggetti a colpi di fulmine attenzione a pettegolezzi e chiacchiere in merito, vi fara’ un po’ aspettare prima di muoversi questa persona, ma non escludo una storia molto intensa e passionale

🐝Acquario ci sono delle sfide da superare che farete con una grande buona volonta’ e verrete premiate, le supererete grazie anche all’affetto e all’amore di chi vi circonda, c’e’ molta fedelta’ anche da parte degli amici, avete molti sostenitori dalla vostra

🦋Pesci Ci sono promesse che aspettate di vedere se saranno mantenute o meno, avete forti sentimenti e giustamente non avete piu’ voglia di avere pazienza, le cose si aggiusteranno



🐝Buona giornata a tutti 🦋

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

Mi piace: Mi piace Caricamento...