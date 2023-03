Astrotarocchi 22 marzo 2023

a cura di Cristina Olmi



-Ariete ci sono notizie di soldi in arrivo o il cambiamento di qualcosa che prende una nuova direzione, decisamente migliore rispetto alla precedente, riporta un successo

-Toro siete un po’ scocciati dal comportamento di qualcuno che vi confonde, avete deciso per un taglio salutare per voi e per chi vi circonda, poi sara’ quel che sara’, ma intanto respirate

-Gemelli potra’ esserci una sorpresa che vi porta a riflettere e potreste avere nostalgia di qualcuno, con cui ci sono stati degli ostacoli, per ora meglio andare oltre e riaccendere il sorriso

-Cancro i cambi di direzione per oggi sono impediti da qualche ostacolo, in compenso arrivano notizie fortunate per voi o per la famiglia o per il lavoro che portano stabilita’ e tranquillita’

-Leone siete in movimento per risolvere una questione che avete preferito ad altro, le vostre questioni si risolveranno, ma attenzione a quello che avete messo in stand by non trascuratelo

-Vergine un accordo preciso apre la porta a delle novita’ davvero interessanti sia a livello economico che personale avete fatto bene a dare una svolta

-Bilancia si risolvono le questioni in sospeso sia economiche che personali, ovviamente nell’arco della primavera, c’e’ proprio uno scongelamento della situazione, quindi si prospetta un buon periodo

-Scorpione c’e’ un po’ di sopportazione nell’ambito economico, sara’ dura ma troverete il modo di risolvere e finalmente potrete respirare e’ solo questione di qualche mese

-Sagittario voi avete scelto di chiudere un capitolo che vi sembra non finire mai e qualcun’altro che a voi interessa spera nel colpo di fortuna ( con voi ) incontrarsi e spiegarselo forse sarebbe l’unica cosa da fare

-Capricorno state riflettendo sulla possibilita’ di chiudere i sentimenti in voi stessi, se non l’avete gia’ fatto, direi che non e’ la soluzione ideale, quella ideale sarebbe anche per voi risolvere, o si apre o si chiude un capitolo definitivamente

-Acquario quanta confusione! Dovrete rimettere a posto alcune cose iniziate dalla piu’ semplice, a quella piu’ difficile, ma da qualche parte iniziate

-Pesci siete in fase di movimento, ma siete ancora preoccupati per una serie di cose, la notizia buona e’ che per voi arriva il successo, la tranquillita’ e finalmente la tanto agoniata serenita’

Buona giornata