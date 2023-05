🔮🔮🔮Astrotarocchi 🔮🔮🔮🔮🔮22 maggio 2023 di Cristina Olmi 🔮🔮



🔮Ariete Iniziano dei cambiamenti vicino a voi e intorno a voi che troverete molto positivi, e soprattutto facilitano il vostro cammino, ogni tanto un bonus ci sta

🔮Toro arrivano notizie di persone a voi legate da amicizia sincera e notizie che possono essere di un capo o di qualche superiore, ma nulla di grave, anzi sembrano buone notizie

🔮Gemelli tornano nella vostra vita alcune persone che vi sono amiche con le quali si chiariscono alcune questioni e vi portano una dose di fortuna e quella non guasta mai

🔮Cancro all’improvviso un idea vi verra’ in mente che potrebbe procurarvi un contratto di lavoro, o un accordo un patto un accordo con qualcun’altro che potra’ essere remunerativo nel tempo

🔮Leone c’e’ una bella energia e una soluzione che vi porta dritti alla stabilita’ e alla tranquillita’, qualcuno torna da un viaggio fuori

🔮Vergine c’e’ un amore molto forte, tenuto in segreto che un po’ vi fa pensare che sia solo interessato a qualcosa, ma si chiarira’ questa faccenda

🔮Bilancia avrete un intuizione all’improvviso e dovrete seguirla vi riuscira’ facile capire qualcosa che ancora non vi e’ chiaro e da questo trarre un colpo di fortuna quindi occhi aperti nell’arco di una settimana

🔮Scorpione qualcosa che vorreste capire trova un ostacolo ma non vi farete scoraggiare e cambierete strada, comunque arriverete alla vostra meta

🔮Sagittario ci sara’ una discussione piuttosto accesa che portera’ a critiche piuttosto forti, evitate e andate oltre non e’ proprio il caso di soffermarsi a fare nulla, lasciatevi alle spalle tutto e procedete

🔮Capricorno si sancisce un qualche accordo che risolve una faccenda pesante e noiosa, ci saranno comunque riconoscimenti e forse qualche entrata extra a cui non pensate

🔮Acquario alti e bassi non tanto di umore ma anche di spese, quindi soldi che entrano ed escono, sono piccole cifre ma un po’ fastidiose, nulla che non passa veloce

🔮Pesci nei prossimi giorni, probabilmente, stabilirete un patto un accordo con qualcuno che risolve una bega lunghissima e molto pesante e anche questo vi fara’ tirare un sospiro di sollievo



🔮Buona giornata 🔮