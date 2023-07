🌻🌻🌻Astrotarocchi🌻🌻🌻🌻🌻22 luglio 2023 di Cristina Olmi 🌻🌻



🌻Ariete Oggi si pensa a rilassarsi, e si cerca anche un modo per investire qualche soldino in modo che renda o comunque si pensa alla situazione economica, si chiude fuori dai pensieri tutto il resto per ora non avete voglia di altro.

🌻Toro oggi l’umore e’ un po’ ballerino, quindi cercherete di evitare piu’ possibile i contatti con chi non tollerate troppo, e fate in modo di rilassarvi un po’, c’e’ necessita’ di ritrovare la calma

🌻Gemelli fine di una situazione, si migra verso la tranquillita’ e fare quello che vi va, quindi seguire un hobby, riposare, insomma fare tutto tranne quello che vi stanca

🌻Cancro comunicazioni veloci e fortunate in arrivo, e queste vi serviranno tempo qualche giorno per realizzare una vittoria che proprio non pensate, il termine giusto e’ allontanare definitivamente qualcuno che puo’ farvi molto male, avrete in mano i giusti motivi per evitare, in futuro qualunque contatto, non e’ poca cosa, potete rilassarvi

🌻Leone siete fortemente indecisi su qualcosa che dovete fare. Per quanto possibile se non siete certi non muovete nessun passo e riflettete i pro e i contro, una volta sicuri partite e imboccate la strada che decidete, e’ consigliabile non fare passi avventati

🌻Vergine giornata di relax quando e’ possibile, attenzione solo alle spese superflue la tentazione e’ forte, ma potrebbe poi creare problemi, se possibile evitate

🌻Bilancia la pazienza che avete in questo momento verra’ premiata dall’Universo, tornera’ la tranquillita’ e anche il vostro sorriso, abbiate fede

🌻Scorpione in questo momento le energie non sono al top ma si riprende quota e velocemente, si fa chiarezza su alcuni argomenti e da quel momento siete pronte a ripartire con tutto lo sprint necessario, per oggi riposate

🌻Sagittario vorreste fare altro e altrove ma il dovere vi tiene ancorate a terra, tutto forse non sara’ possibile farlo, ma quello che potete fatelo e cambiate la realta’ creandola voi stessi a piccoli passi giorno dopo giorno

🌻Capricorno le questioni sentimentali vanno in due opposte direzioni o c’e’ una diminuzione dell’amore verso qualcuno, oppure un ansia che fatica a scollarsi da voi, in ogni caso mettete in pausa i pensieri che riguardano l’amore e rilassatevi

🌻Acquario nuovi progetti che avvierete avranno successo. Avrete tutte le risorse che vi servono. Non sottovalutare le doti e le conoscenze che avete accumulato finora e mettetele in campo

🌻Pesci c’e’ il successo in qualcosa che farete, in generale e’ una giornata tranquilla dove dovreste fermare anche un po’ la testa e riposare, godete del relax se potete



🌻Buona giornata 🌻