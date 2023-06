🟪🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧 22 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟧Ariete un amico vi aiuta a risolvere un problema e’ una persona sulla quale potete contare, e saprete molto ben gestire alcune questioni, questo connubio funzionera’ alla grande

🟨Toro ci sara’ per voi un momento di grande successo, e’ nei prossimi tempi, per ora camminate e continuate a fare quello che ogni giorno fate : costruite, il tempo vi e’ alleato

🟪Gemelli ci possono essere delle belle conoscenze e fra queste qualcuno d’interessante c’e’, quindi approndite con qualcuno che attira la vostra attenzione vale la pena

🟧Cancro oggi giornata tranquilla dove tutto sembra scorrere tranquillo, potrebbe esserci un po’ di malumore momentaneo ma nulla che v’impedisca di fare le vostre cose

🟨Leone qualcosa si sistema a breve solo il tempo che le cose prendano la giusta piega e tutto torna ad essere chiaro, possibili notizie di lavoro, buone, in arrivo

🟪Vergine da una posizione di non chiarezza, finalmente torna a splendere il sole, ci saranno nuovi incontri, nuove amicizie e vecchie che si riaffacciano, un momento davvero molto bello e da ricordare🟧Bilancia arrivano notizie molto belle e che riempiono di gioia il cuore, e’ possibile anche una dichiarazione d’amore inaspettata, sull’interesse o meno vostro, questo lo deciderete voi

🟨Scorpione nulla e’ per caso, forse dovrete capire qualcosa che al momento non si comprende bene, ma tutto aiuta e insegna e anche questa volta qualcosa lo impareremo

🟪Sagittario un momento di riposo e’ quello che ci vuole, troppe preoccupazioni, alla fine stressano, per un giorno non pensate a nulla e magari una soluzione arriva

🟧Capricorno siete sempre un po’ troppo isolati, e cercate di evitare ogni cosa, almeno in questo periodo, ma la vita ha bisogno di essere vissuta, quando pensate di viverla? E’ ora di uscire dal guscio

🟨Acquario c’e’ per voi pronto un bel rinnovamento e una rinascita, con nuove situazioni e porte che si apriranno, abbiate fede e fiducia, il futuro e’ aperto davanti a voi, dovete solo afferrarlo

🟪Pesci la prova piu’ forte la state passando voi, e’ bene che iniziate di nuovo a vivere e a respirare, solo cosi si sistemera’ tutto il resto, prendetevi cura di voi



🟧Buona giornata 🟨