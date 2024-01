Astrotarocchi 22 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete notizie che portano soluzioni o persone con le quali parlerete, nonostante non e’ stato per nulla facile arrivarci, ci portano la soluzione, si sancisce qualcosa che dura nel tempo, la giornata, se cosi andranno le cose, sara’ positiva

Toro per voi e’ in arrivo un bel miglioramento, e nel frattempo state facendo approfonditi studi o riflessioni su qualcosa o dei cambiamenti veri e propri, in ogni caso di qualunque cosa si tratti, migliorera’ la vostra situazione. Una giornata di studio o di profonde riflessioni

Gemelli qualcosa vi crea un po’ di ansia, forse delle scelte da fare, e attenzione a non perdere qualche telefonata importante, la testa e’ un po’ ” in aria ” e va ricentrata, a parte questo, la giornata scorre tranquilla, senza grossi problemi

Cancro una direzione che volevate prendere non e’ stato possibile farlo, infatti l’avete cambiata e avete trovato la chiave giusta per ” scardinare ” il cuore di qualcuno, che furbescamente vi sta osservando, e nel tempo c’e’ la possibilita’ diventi qualcuno d’importante, occhi aperti

Leone ci sono notizie che arrivano e con una persona, probabile con l’aiuto di un esperto risolvete qualcosa siete un po’ agitati e vedete un po’ tutto grigio, non e’ il caso, le situazioni buone o meno buone vanno e vengono e alla fine tutto si risolve

Vergine attenzione prossimi giorni qualche nuvola passeggera c’e’, ma e’ subito pronto il taglio per riportare velocemente la tranquillita’ probabile si tratti di lavoro, ma insomma nulla che non sia risolvibile la giornata e’ un po’ movimentata

Bilancia si deve fare qualcosa, e si sta scegliendo che strada percorrere, ma preferite aspettare lo svolgersi degli eventi, e fate bene subito dopo le idee saranno chiare e saprete esattamente cosa fare. La giornata scorre tranquilla

Scorpione in questa giornata sarete spronati a scavare in profondita’ , usate l’intelligenza come una spada affilata per tagliare tutto quello che di troppo c’e’ . quindi siete chiamati a liberarvi di tutto quello che non serve e a fare spazio, la giornata e’ tranquilla

Sagittario molto probabile si avra’ a che fare con un personaggio importante c’e’ un vecchio fardello che dovete sistemare e che finalmente prossimi tempi vi togliete dalle spalle, le scelte fatte in precedenza, finalmente danno il loro risultato. La giornata e’ buona

Capricorno i nuovi progetti e cambiamenti li state tenendo per voi, e va benissimo, proprio per questo riusciranno perfettamente, la giornata e’ tranquilla

Acquario attenzione se dovete firmare qualcosa, che sia tutto a posto, e che nessuna clausula sia dubbia, sempre meglio essere prudenti, la giornata e’ tranquilla e senza grandi colpi di scena

Pesci certi momenti la voglia di chiudere i battenti al cuore e’ forte ma la fortuna in questo muovera’ i suoi passi, ci sono nuovi incontri e nuove possibilita’, in mezzo a queste c’e’ una persona degna di nota da eventualmente conoscere meglio, e lasciare fare al destino che a volte conosce strade migliori delle nostre.



Buona giornata ❤



