Astrotarocchi 22 gennaio 2023

Fisio fit



-Ariete a volte i rallentamenti vi creano confusione, ma ci saranno scelte da fare e saranno comunque scelte giuste che porteranno notevoli miglioramenti a breve

-Toro i cambiamenti di direzione costano sacrifici ma questo non vi spaventa troverete il modo per farlo e ne avrete delle belle gratificazioni

-Gemelli arrivano notizie e qualcosa che gia’ abbiamo vissuto si ripete si faranno comunque delle scelte che saranno molto positive per voi

-Cancro si studiera’ un modo per aprire le porte ad un accordo che comprende o qualcuno di casa, o il lavoro ed e’ un accordo che comunque e’ molto positivo per voi, quindi potete accettarlo senza problemi

-Leone c’e’ un pensiero che si trasformera’ in realta’, fra voi e un’altra persona che la pensa come voi. Date il tempo all’universo di lavorare, presto molte cose cambieranno

-Vergine alcune notizie sono bloccate, approfittate di questa pausa per riflettere e capire veramente i punti focali di cui discutere e importanti per voi, il resto arriva da se’

-Bilancia c’e’ un po’ di preoccupazione in generale un po’ per tutto, e capita a tutti, cercate di allontanare il pensiero per un po’ da quello che vi preoccupa, avete bisogno di riposare

-Scorpione i nuovi inizi aprono le porte a questioni che vi stanno a cuore, arrivano le soluzioni e la meritata ricompensa per tanto patimento, possibili contatti con amici

-Sagittario arrivano nuove conoscenze e notizie di lavoro dovrete progettare presto nuove strategie e con un bel colpo di fortuna otterrete di piu’ di quello che pensate e’ solo questione di tempo

-Capricorno qualcosa ancora per voi non va. Fate una fredda analisi di quello che non vi convince e cambiatelo, ne avete la possibilita’

-Acquario avete fatte delle scelte durissime, ma la verita’ e’ che a breve vi accorgerete che non solo erano le uniche possibili, ma che questo vi aprira’ le porte per cose migliori e sicuramente piu’ fortunate

-Pesci un colpo di fortuna che vi porta gratificazioni e successo e’ alle porte, qualche possibile nuova collaborazione che fruttera’ un bel guadagno



Buona giornata a tutti