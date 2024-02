Astrotarocchi 22 febbraio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

🌹22 Febbraio 2024 di Cristina Olmi🌹



Ariete lo stress provato in questo periodo sta per finire, e quello che doveva arrivare e’ in ritardo, ma non e’ dimenticato, cambierete direzione e le cose inizieranno finalmente a camminare compreso quello che e’ rimasto fermo, quindi non cedete e continuate per la vostra direzione, la giornata e’ tranquilla

Toro il vecchio e’ finito, e ci s’incammina verso il nuovo ci sono notizie ottime in arrivo e finalmente le idee sono chiare, tutto quello che andrete a fare nasconde un grande amore e una grande passione e le cose, tutte, andranno come debbono. La giornata e’ buona

Gemelli della confusione dei periodi appena trascorsi direi che non ne e’ rimasta traccia, siete in perfetta linea con le idee e pronte a dare un bel benservito al vecchio per arrivare al nuovo, anche per voi e’ un passaggio che e’ stato difficile, ora serve solo navigare velocemente verso una nuova epoca, l’affronterete benissimo e la giornata e’ buona

Cancro qualcuno a cui avete dato troppo peso ha perso importanza, e quindi la linfa per chiunque, e cioe’ la positivita’ inizia di nuovo a scorrere, e la fortuna torna a sorridere con grande gioia vostra e di chi sta vicino la giornata e’ buona anche per voi

Leone arrivano per voi delle proposte interessanti, che possono riguardare affari, lavoro, ma non escludo il settore sentimentale, c’e’ molta nostalgia destinata comunque a svanire presto, arriva qualcuno interessante da non disdegnare. La giornata e’ produttiva

Vergine dopo aver pianificato ogni cosa, si pensa ed era ora a trovare degli spazi per se dove ritrovare pace e serenita’, ed e’ proprio questo che dovrete fare recuperare forze per le prossime battaglie, la giornata e’ tranquilla

Bilancia ci saranno dei chiarimenti per voi che avverranno pubblicamente, e dei desideri vengono realizzati, non c’e’ nulla che non possiate fare, se ovviamente e’ destinato a voi, per aiutare la sorte, e a volte basta crederci tanto per riuscire, questo e’ uno di quei momenti, la giornata e’ ottima

Scorpione qualcosa di nuovo, relativo o a un incontro con qualcuno o di lavoro, e’ in arrivo, forse intraprendete una nuova strada che comunque vi conduce con accordi anche economici verso il successo, dovete armarvi di pazienza, ma quello che e’ importante e’ non mollare la strada intrapresa perche’ e’ quella giusta, la giornata scorre serena

Sagittario se ci sono questioni legali o burocratiche in ballo, si stanno per risolvere, e se cosi non e’ state pianificando qualcosa che metterete in campo con successo, i passaggi sono sempre delicati ma non dovrete temere nulla, quando la passione infiamma nulla puo’ veramente andare male, quindi avanti tutta e con successo

Capricorno la fortuna bussa alla vostra porta, puo’ farlo attraverso la mano da parte di qualcuno a cui non pensiamo proprio, possono entrare soldi extra, insomma e’ vicino a voi, non fatevi sfuggire l’occasione per approfittarne, certe occasioni non arrivano tutti i giorni

Acquario per voi, ribaltare le cose, non e’ cosi complicato, un po’ abituati ci siete, quindi preparatevi che ancora una volta si ribaltano le cose importanti, amore lavoro situazione economica per migliorare naturalmente, e per voi andra’ cosi e cioe’ migliora, non abbiate paura di cambiarle le cose che non vanno, ci riuscite benissimo

Pesci la vita e’ un palcoscenico e a volte alcuni attori davvero stonano all’interno della propria vita, liberarsi dei fardelli per quanto possa fare male, e’ invece a lungo andare salutare, se e’ questo che siete chiamati a fare non procrastinate oltre



Buona giornata



