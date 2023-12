Astrotarocchi 22 dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete ci saranno, in base a notizie che arrivano delle scelte da fare che vanno ben ponderate, e infatti ci penserete su molto prima di decidere cosa fare e potrebbe arrivare l’invito di qualcuno che fareste bene ad accettare, anche il divertimento serve, approfittate

Toro arrivano anche a voi notizie ma sono chiare, e riguardano probabile il lavoro, per chi non lo ha potrebbe arrivare un contratto, e per gli altri forse una gratificazione o comunque dei complimenti la giornata scorre comunque tranquilla

Gemelli si risolve qualcosa di tipo pratico o si arriva alla soluzione di un problema, sta di fatto che ricominciate a respirare arrivano entrate extra, e un ottima energia inizia a fare capolino anche per voi, si apre una bella stagione e arriva la serenita’

Cancro qualcuno e’ in viaggio ed e’ di ritorno verso di voi, possono arrivare inviti all’improvviso, e si da’ il via a qualcosa che gia’ conoscete ma che si rinnova totalmente e sicuramente non sara’ quello di prima ma meglio si quindi, nel caso fosse cosi, non va male anzi tutt’altro

Leone si risolve qualcosa che pensavate ci volesse piu’ tempo e finalmente anche voi tornate a respirare, e sopratutto vi toglierete un gran peso dalle spalle, arrivano delle notizie molto positive per voi, e non e’ poca cosa come regalo di natale

Vergine avete in testa qualcosa che pero’ non potete dimostrare, tranquilli le soluzioni arrivano da altri che faranno chiarezza su questa questione e ve le forniranno, inconsapevolmente, proprio altre persone, quindi non affannatevi, arrivano da sole le risposte

Bilancia c’e’ un po’ di confusione che verra’ messa a posto e si fara’ la chiarezza necessaria affinche’ si possano fare le giuste considerazioni e i giusti passi, quindi rasserenatevi c’e’ un momento giusto anche per la chiarezza

Scorpione oggi davvero avete la benedizione dal cielo, anche un po’ di fortuna, v’andranno a genio solo le cose belle e sarete pacati e sereni, sempre che non vengano a rompere le uova nel paniere, ma saprete con ferma dolcezza rimandarli al posto loro

Sagittario oggi non e’ una grande giornata, meglio limitare i danni con l’uso sconsiderato della parola o dell’azione, lasciate che chi viene a provocare non trovi il pane per i suoi denti, ma inutile dirlo questo vi prosciughera’ le energie, riposate piu’ che potete

Capricorno oggi si avra’ a che fare con qualcuno che di creativita’ e intelligenza non e’ carente, potrebbe suggerirvi ottimi spunti per svolgere le vostre attivita’ in maniera piu’ divertente, quindi non ci sara’ da annoiarsi

Acquario Ci sono poche soddisfazioni rispetto a quanto fate e un po’ bisognera’ ancora sopportare, ma e’ veloce il tempo di sopportazione arrivera’ anche il bel tempo e il sole torna a splendere, riportando la fortuna e la serenita’

Pesci Dopo un periodo che sembra non finire mai, si ritrova un po’ di calma e tranquillita’, ci vuole ancora pazienza e tanta buona volonta’ ma fuori se ne viene sicuramente e meglio di quanto pensate

Buona giornata

