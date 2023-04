Astrotarocchi 22 aprile 2023

💛💛Astrotarocchi 💛💛

đź’š22 Aprile 2023 di Cristina Olmi đź’š



đź’›Ariete C’e’ un po’ di confusione che va messa a posto, anche se in generale e’ una giornata tranquilla, solo con la testa un po’ per aria

đź’šToro giornata che andra’ un po’ a rilento, ma perche’ lo decidete voi, non avete molta voglia di discutere per ogni cosa, e fate beneđź’›Gemelli c’e’ paura ma anche voglia di tagliare via le cose che non vanno, con ottimi risultati se deciderete di farlo. Giornata di scelte

đź’šCancro arrivano prossimi giorni soldi o entrate extra per del lavoro in piu’ che avete fatto e, non e’ male direi, come sorpresa

đź’›Leone finalmente esce il sole per voi, che di scelte e buio non ne potevate proprio piu’, dose di super fortuna per voi in arrivo, ve la meritate e riuscirete anche a risolvere un problema con qualcuno

đź’šVergine arrivano occasioni per un avventura che proprio andra’ presa, nel caso vi andasse, come ” un’avventura ” un regalo che la vita vi fa. Ovviamente la scelta e’ vostra

đź’›Bilancia la confusione sta diventando pesante, cercate per un giorno di non pensare e di lasciare libera la testa di respirare e riposare come si deve

đź’šScorpione ritorni dal passato per qualcuno di voi, non necessariamente d’amore, potrebbero essere anche di amicizia o di conoscenze

đź’›Sagittario in testa avete un inizio di qualcosa che vi sta veramente diventando pesante da sopportare, troppe difficolta’ e ostacoli, ma la carta invita a non mollare, si risolvera’ al meglio di qualunque cosa si tratti e in breve tempo

đź’šCapricorno comunicazioni con amici e possibile gita fuori porta che trasforma una giornata normale, in un evento piacevole e la compagnia e’ l’ideale per voi. Approfittatene

đź’›Acquario l’astuzia vi sta stuzzicando, volete dei riconoscimenti che per ora non vedete, sognare e’ lecito anzi si deve, ma sempre con i piedi ben piantati a terra

đź’šPesci arrivano notizie di qualcuno che vi tende una mano, per una questione che dovrete risolvere, questa mano sara’ in grado di fermare questa questione e darvi respiro per risolverla definitivamente



đź’›Buona giornatađź’›