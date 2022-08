Astrotarocchi: 22 agosto 2022

⭐️Ariete per voi il successo, progetti che iniziano a realizzarsi, iniziate a risolvere i problemi. Ci sara’ un risarcimento che state aspettando, oltre riconoscimenti pubblici ed economici. Per voi si apre un bel periodo.

⭐️Toro anche per voi ci sono successi nella imprese che iniziano e miglioramento per quelle gia’ avviate. Per chi versava in difficoltà, non mancheranno aiuti economici nonché nuove occasioni e contratti di lavoro, un buon periodo anche per voi

⭐️Gemelli Oggi ci sono delle scelte da fare forse in campo sentimentale o artistico se il vostro lavoro ha a che fare con l’arte, per chi pensa ad un fidanzamento e’ possibile che in questi giorni ce ne sia la possibilita’ direi una fase transitoria da un periodo a l’altro

⭐️Cancro oserete qualcosa di piu’ a livello economico, se avete una societa’ nuovo capitale da investire, potrebbe arrivare da un nuovo socio, per rimanere nel quotidiano sono possibili nuove entrate economiche o qualcosa di extra che non v’aspettate

⭐️Leone Per voi c’e’ un successo, una realizzazione nello studio, coraggio e impegno nelle imprese, acquisti importanti, ma ottenuti soltanto a prezzo dì un duro lavoro. Quindi verrete ripagati con lo stesso impegno che avete profuso finora

⭐️Vergine attenzione a non dare ascolto a critiche discussioni sterili che non sono affatto costruttive, fermarsi ad ascoltare porterebbe solo ad enormi ritardi, se procedete senza sentire nessuno a breve avrete un nuovo inizio di qualcosa, facile un lavoro o una relazione

⭐️Bilancia un asso di denari vi garantisce l’entrata in qualunque porta cercate di guardare il lato positivo di ogni situazione perche’ le chiavi le avete voi, quindi nessuna scusa vi e’ concessa, siete in un momento veramente ottimo

⭐️Scorpione e Piccole notizie arrivano saranno davvero importanti per voi e che confermano qualcosa che stavate aspettando da tempo, forse la risposta a qualcosa di burocratico

⭐️Sagittario State tenendo d’occhio qualcosa o qualcuno, fate in modo di non essere scoperti, rischiereste una brutta figura. Attenzione anche a persone poco sincere

⭐️Capricorno oggi per voi giornata tranquilla, se di rientro dalle vacanze un po’ piu’ pesante, ma in linea generale e’ una giornata tranquilla

⭐️Acquario qualcuno si risveglia persone che non sentite da tempo, sta a voi se interessate ascoltate e valutate, diversamente sorpassedete

⭐️Pesci anche per voi giornata tranquilla dove e’ possibile svolgere le proprie cose senza troppo affannarsi, sono possibili piccoli spostamenti

⭐️Vi auguro una buona giornata ⭐️

Mi piace: Mi piace Caricamento...