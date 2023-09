Astrotarocchi 22/09/2023 di Cristina Olmi

ARIETE per chi lavora con la creativita’ ci potranno essere dei bei guadagni, si sono superati ostacoli veramente pesanti, ora non vi resta che sfoderare la fantasia e la competenza, non ce ne sara’ per nessuno

TORO Voi avete piu’ di qualcosa da mettere in ordine e’ arrivato il momento di farlo, non sara’ facile risolvere alcune questioni, ma la tenacia e’ il vostro forte, servira’ di metterla in campo tutta, comprese le riserve, ma riuscirete ad arrivare a meta

GEMELLI per voi alcune cose restano avvolte nel mistero, ma siete anche molto concreti, sapete aspettare che si maturino gli eventi, e lo scoprirete, nel frattempo per oggi la giornata e’ tranquilla

CANCRO arrivano ottime notizie anche di fortuna, e quindi o si risolve qualcosa oppure si vince qualcosa, se giocate fatelo con moderazione

LEONE la vostra fortuna e’ una persona vicino a voi, anche se non fisicamente vi ha nel cuore e fara’ tutto quello che puo’ per aiutarvi nei momenti difficili, ma voi dovete ruggire e reagire, nulla si perde per sempre, si trasforma ma non si perde

VERGINE ; ottima giornata per dedicarvi allo studio ed alla programmazione di viaggi o gite di qualche giorno, vi servirà a ricaricarvi. Dovreste rivedere il vostro look, cambiare vi aiuterà anche a vedervi meglio ed attirerete qualche attenzione da parte di chi finora non vi ha notato.

BILANCIA ; Se qualcuno vi chiede un prestito o vi chiede di restituire una somma già prestata in entrambi i casi vi farete trovare pronti. Buona giornata anche per acquisti, a patto di non esagerare con le spese.

SCORPIONE: sul lavoro dedicherete parecchia attenzione ad un progetto importante, arriveranno per questo anche dei riconoscimenti che accresceranno la vostra autostima.

SAGITTARIO: Avvertire un pò di fatica oggi, lavoro e studio sono parecchio pesanti da gestire insieme, ma non mollerete finché non avrete portato tutto a termine. Bravi !Buone notizie per chi cerca lavoro, Possibile vincita di un concorso.

CAPRICORNO: siete particolarmente creativi e nuove idee arriveranno una dopo l’altra. Non prendetevela comoda però, le idee se non le scrivi o non le metti subito in pratica le potresti dimenticare.

ACQUARIO: Avete un bel modo di fare e di rapportarvi col pubblico, se lavorate in squadra o con molte persone verrete molto apprezzati…occhio al capo che è geloso della vostra efficienza ed a qualche collega che non si sente proprio alla vostra altezza.

PESCI: Quanto amore, per tutti proprio. Per gli amici, la vostra metà, per la famiglia e, per chi ce l’ha, anche per il proprio amico a quattro zampe. È un pò che avete in mente di adottare un nuovo pelosetto…fatelo se potete e’ come avere un portafortuna in tasca, oltre al tanto amore che danno

Buona giornata