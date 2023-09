Astrotarocchi 21 settembre 2023

Astrotarocchi 21/09/2023 di Cristina Olmi



ARIETE Se cercate denaro in prestito e la somma è alla portata di qualche vostro familiare conoscente è da preferire chiederlo a loro piuttosto che ad altri dove sarebbe più facile che vi sia negato.

Evitate di confidare i vostri segreti e seguite il vostro cuore, potrebbe esserci qualcuno che per gelosia e invidia gioirebbe nel vedervi fallire.🍀

TORO Tiratevi su le maniche, oggi potrete raggiungere ottimi risultati se vi concentrerete, potreste trovare qualche piccola difficoltà nel lavoro ma potrete contare sull’esperienza di chi ne sa più di voi, fatevi consigliare e ne beneficerete. L’amore busserà presto alle porte del vostro cuore…dovrete solo la forza ed il coraggio di accoglierlo! Si stanno per sbloccare almeno due situazioni per il lavoro, la carriera o lo studio.💪

GEMELLI Ci saranno buone occasioni per rimediare a qualcosa che è andato storto nei mesi scorsi, fate di tutto per venire a capo di una questione che da tempo vi da pensiero ma tranquilli che risolverete tutto. 😬

CANCRO State pensando a una persona che vi sta particolarmente a cuore e non riuscite a pensare ad altro. Cercate di pensare positivo e vedrete che qualche sogno si avvera pure.

C’è una piccola sorpresa che vi attende, qualcuno vorrà chiedervi scusa con un piccolo gesto, piccolo ma molto significativo. Sorridete. Una buona giornata per voi.❤

LEONE Una persona cara potrebbe darvi un suggerimento importante. Non lasciatevelo scappare. Alcune coppie oggi potrebbero giungere al termine per le troppe incomprensioni, troppe gelosie. Ci sarà chi oggi riceverà notizie inattese , troverà anche il coraggio, finalmente , di chiudere con un passato non certo lusinghiero e che ha condizionato le scelte successive .🌼

VERGINE Non fate spazio nel vostro cuore a dubbi e perplessità risolveteli prima che scavino dentro di voi. Circondatevi della compagnia di persone fidate. Potrete avere dei contrasti con qualcuno sul lavoro, cercate di essere più flessibili e di non imporre le vostre idee a tutti i costi. ❤

BILANCIA Ottima giornata per pensare di organizzare una vacanza o un viaggio, in compagnia o da soli, fate una selezione delle offerte migliori e prendete in considerazione quelle alla portata del vostro portafogli. Oggi è decisamente un buon giorno, se avete tempo leggete un libro oppure concedetevi del tempo per voi.

Potreste perdere o smarrire qualcosa di importante o di prezioso. Prestate sempre tanta attenzione a dove riponete le vostre cose e cercate di non dimenticare soprattutto dove l’avete messe.✈

SCORPIONE Il buon umore oggi vi accompagnerà per una buona parte della giornata. Alcuni saranno poi particolarmente euforici e metteranno a segno qualche buon colpo assistiti dalla fortuna, potrebbe esserci addirittura una vincita al gioco, provate….ma sempre con moderazione.🌵

SAGITTARIO Per chi è in cerca di lavoro arriverà un colloquio che potrebbe andare in porto, impegnatevi più che a mostravi entusiasti a fare bella figura mostrandovi preparati.

Tirate fuori la grinta e mostratevi sicuri su ciò che sapete fare.

CAPRICORNO E’ la giornata ideale per dedicarsi a qualche sport, o a una sana passeggiata o a un giro per la città, soli o in compagnia poco importa. Quello che conta è che lo facciate. Amici di vecchia data vi contatteranno e avranno molto da raccontarvi.

ACQUARIO Ci sono possibilità di rivedere qualcuno a cui tenete e che non vedete da tempo ma mettete in conto anche che le cose possono cambiare e che non sempre le persone restano quel che erano. L’amore non è una vostra priorità, vi interessa di più il lavoro e stabilità economica salda. E’ giunto il momento di fare i conti con la realtà.

PESCI Una persona vi pensa in modo particolare anche con un pizzico di nostalgia e di rimpianto ma guardate avanti perché voltarsi indietro servirebbe a poco. Sforzatevi di restare tranquilli e sereni anche se non siete del miglior umore, oggi potreste incontrare qualche difficoltà nel rapporto con gli altri e rovinarne qualcuno, attenzione a non creare liti sul lavoro.🌚



Buona giornata ❤