Astrotarocchi 21 Ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE c’e’ un movimento / spostamento in famiglia che gode dell’appoggio della fortuna, e sembra che questo porti anche a delle soluzioni per una questione importante quindi direi un momento ottimo

TORO ci sono notizie che non sono molto chiare, ma tranquille che nell’arco di pochi giorni verranno chiarite, e risolte, quindi basta armarsi di un po’ di pazienza e tutto si sistema

GEMELLI si fara’ chiarezza su qualcosa e si va oltre. Nell’oltre c’e’ un bel sole e quindi fortuna, situazioni che si risolvono e vittoria sulle difficolta’, direi che quello che non va lasciatelo indietro perche’ il meglio deve ancora arrivare

CANCRO nelle idee ce n’e’ una che prevale la fine di una forte pesantezza / sofferenza che proprio non tollerate piu’, ma la notizia buona e’ che finira’ e si risolvera’ questo problema e finalmente tornate alla serenita’ e alla tranquillita’

LEONE l’astuzia porta dritti al cuore e inizia una bella fase di rinnovamento che accompagnata dalla fortuna direi che non promette nulla di male. Morale : la fortuna aiuta gli audaci

VERGINE dentro di voi c’e’ ansia e nervosismo, confusione ma non la sopportate molto, quindi con una dose di astuzia mirate dritte al problema o al fastidio e la risolvete subito, la giornata poi scorre liscia

BILANCIA la giornata scorre tranquilla senza grandi scossoni, arrivano notizie di qualcuno ma leggermente in ritardo rispetto a quello che pensate, in ogni caso arrivano, un fine settimana di relax

SCORPIONE dal senso di confusione, se ne viene fuori e capirete che tutto questo era per confondervi le idee, ma la strada che avete intrapreso e’ quella giusta quindi procedete senza alcuna preoccupazione

SAGITTARIO siete un po’ rassegnati alle noie e a fastidi costanti ma la strada che avete intrapreso ( qualunque essa sia ) porta alla realizzazione di una questione importante, pesante ma comunque importante, quindi vale la pena un po’ tollerare

CAPRICORNO fine di una sopportazione, arrivano le situazioni che si erano bloccate e in mezzo a un po’ d’inevitabile confusione, piano piano scioglierete tutti i nodi, la chiarezza, alla fine, sara’ fatta

ACQUARIO il fine settimana si prospetta sereno e tranquillo, c’e’ tutto quello che occorre per riposare e riprendersi dalle fatiche della settimana quindi direi solo buon riposo

PESCI fine settimana che dovrebbe essere piuttosto tranquillo, forse qualche momento di stanchezza e fatica per qualcosa che non si riesce a far quadrare ma nell’insieme direi un buon fine settimana



Buona giornata ❤