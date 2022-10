Astrotarocchi: 21 ottobre 2022

-Ariete si chiude una porta e si cambia direzione ma ci trovate un po’ di confusione prima di riuscire, tuttavia riuscirete a superare il momento e la giornata va in netto miglioramento dalle prime ore del pomeriggio fino alla sera

-Toro con un colpo di fortuna fate una scelta che vi portera’ successo anche se con molta fatica ci siete arrivate all’agoniata meta

-Gemelli Comunicazioni che arrivano o dalla famiglia o da qualcuno a cui tenete molto, se non arrivano le notizie in ogni caso la situazione generale e’ in netto miglioramento

-Cancro e niente il cuore e’ fermo li, in attesa di poter esprimere quello che prova la buona notizia e che nonostante la grande fatica che fate, ci riuscirete

-Leone vi muovete con astuzia e cercate di capire e fare chiarezza laddove non ne avete, osservate, riflettete ma anche qui la chiarezza sara’ fatta e’ solo questione di tempo. Se sentite di dover o voler fare qualcosa nei confronti di qualcuno a cui tenete fatelo

Vergine siete stabili al sicuro e in protezione, ma la famiglia stessa vi fara’ complimenti del tutto meritati per qualcosa che siete riuscite a fare

-Bilancia la fortuna oggi potrebbe toccare a voi tentate una piccola giocata ( con MODERAZIONE ) o possono arrivare aiuti a cui non pensate proprio e invece arrivano

-Scorpione ci sono degli ostacoli piccoli che dovrete superare si sblocca velocemente qualcosa che pare molto noioso e farete una scelta, subito dopo che risultera’ essere giusta, potrebbe essere una questione finanziaria o che riguarda soldi

-Sagittario chiarezza e fortuna sono dalla vostra parte e arrivano in un momento importante della vostra vita c’e’ un nuovo inizio davvero molto promettente

-Capricorno pianificate uno spostamento verso un nuovo posto di lavoro o fate un tentativo di raggiungere qualcuno da qualche parte, arrivano dei riconoscimenti sul lavoro

-Acquario per voi finisce qualcosa di fastidioso e cambierete strada per una migliore che gia’ e’ in cammino verso di voi e vi portera’ fortuna e abbondanza

-Pesci per un colpo di fortuna si sblocca qualcosa c’e’ molta ansia per la serenita’ di qualcuno, magari anche la propria, passata questa giornata inizia a migliorare in generale un po’ tutto

Vi auguro una buona giornata

