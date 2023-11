Astrotarocchi 21 Novembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete si salpa dal porto sicuro per navigare verso nuove mete, sono situazioni nuove in arrivo, dove servira’ si la competenza ma anche molto cuore, sara’ qualcosa che farete con passione quindi avanti tutta verso nuove avventure

Toro arrivano notizie di lavoro per chi lo ha, molto fortunate, ma anche per chi non lo ha c’e’ la possibilita’ che lo trovi, e forse anche abbastanza stabile, si prenderanno accordi molto importanti

Gemelli qualcosa si chiude ma torna comunque a splendere il sole, quindi sono imminenti sorprese, vittorie e realizzazioni, non tutti i mali vengono per nuocere a volte aprono altre strade

Cancro qualcosa vi rende un po’ con la testa per aria e state perdendo le speranze al riguardo di qualcosa, cercate di tenere duro si apriranno per voi anche le soluzioni

Leone sta per arrivare un’esperienza molto bella che non dimenticherete, ci sara’ qualche evento o qualche notizia che vi porteranno molta gioia e serenita’ e finalmente torna il sorriso

Vergine attenzione a qualcuno che sara’ molto gentile e disponibile verso di voi, anche un corteggiatore molto serrato, in realta’ vuole solo portarvi via qualcosa e potrebbe fare un voltafaccia per cui rimarreste molto male, siate prudenti

Bilancia finalmente vi allontanate da qualcosa che avete dovuto sopportare fino ad ora e si volta pagina, ora che tutto e’ di nuovo a posto partite senza piu’ guardare indietro

Scorpione ci sono situazioni dove a volte bisogna fare un passo indietro e lasciare fare al tempo che comunque dara’ le sue risposte e a volte anche soddisfazioni

Sagittario vi dirigete verso qualche informazione che vi fara’ comodo avere e le eventuali difficolta’ verranno comunque superate, un po’ di tensione e’ possibile, ma e’ tutto superabile

Capricorno ci sono comunicazioni che arrivano e sono fortunate per voi, e a cascata porteranno altre buone notizie molto probabile sia una questione di lavoro, da dove ne derivera’ altro, insomma una giornata impegnativa ma proficua

Acquario giornata con un po’ di alti e bassi d’umore, un po’ di nostalgia, e un po’ di malinconia fanno da padrone, bastera’ rendersene conto e cercare di superare questo stato d’animo, magari facendo qualcosa che vi piace fare, la giornata passa presto

Pesci e’ in arrivo uno stop alle difficolta’ si prendono nuovi accordi e finalmente ci sara’ soddisfazione da tutte le parti e’ possibile un’entrata extra



Buona giornata



Per consulenze piu’ dettagliate e informazioni potete mandare un messaggio su wa al 347 57 49 499