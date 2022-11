Astrotarocchi 21 novembre 2022

🎃Ariete avete a vostro favore davvero una forte energia, e’ neutra dovrete sapere voi come utilizzarla e canalizzarla nella giusta maniera, se la muovete in positivo potete far saltare le montagne e togliervi dai piedi ostacoli e fastidi di ogni tipo, potete risolvere questioni in sospeso,e stare molto molto bene, diversamente e’ fortemente distruttiva, sconsiglio con questa potenza qualunque arrabbiatura, potreste pentirvene

🎃Toro le prove che state superando e la pazienza che state impiegando non sara’ utilizzata inutilmente, avrete riscontri e soddisfazioni di ogni tipo e in ogni settore, l’attesa indica che maggiore sara’ la conquista che farete di ogni singola cosa, la fortuna girera’ a vostro favore al momento giusto, abbiate fede

🎃Gemelli vi sentite forti, ben radicati e con le idee comunque sempre attive, siete molto intuitivi e fate bene, l’istinto non tradisce mai attenzione solo a un po’ d’invidia da parte di qualcuno che prova una malsana gelosia. Tenete per voi nuove situazioni o nuove idee, si stanchera’

🎃Cancro Ci sono per voi progetti che stanno prendendo forma, temete fortemente le incognite o le complicazioni, ma stare fermi a pensarci non v’aiuta a volare alto, e’ possibile prevedere fino ad un certo punto, il resto a mano a mano che cresce la situazione, s’affronteranno le difficolta’. Trovate il coraggio e procedete

🎃Leone ci sono dei cambiamenti nelle energie che vi danno fastidio, degli spostamenti improvvisi e ve ne rammaricate perche’ non ne avete voglia, ma dovrete farlo. Fate attenzione a un tradimento da amici, o alla vilta’ di qualcuno che trama alle spalle, ovviamente potrebbe non accadere ma nel caso lo scoprite, allontanate queste persone. Possibili messaggi e notizie

🎃Vergine attenzione a pettegolezzi chiacchiere e cattiverie che sentirete, non riguardano voi, ma fermatele a voi, senza aggiungere nulla, rischiate di trovarvi a discutere con qualcuno per cose che non avete detto e pensato voi. Possibili entrate extra

🎃Bilancia c’e’ attaccamento e fedelta’ da parte vostra verso le persone a cui volete bene, sono persone che vi sostengono e vi sono vicine, non abbiate paura di essere sempre giudicati, le persone che vi vogliono bene, questi problemi non li hanno, sono dentro di voi certi pensieri, scacciateli

🎃Scorpione ci saranno contatti con amici e molta serenita’ in questo giornata che e’ un po’ noiosa all’apparenza, visto che ci saranno per voi benefici, fortuna, la sorte che vi aiuta e qualche possibile vincita da riscuotere ( GIOCATE CON MODERAZIONE ) altro che ottima giornata

🎃Sagittario ci sono cambiamenti sul lavoro ma sono positivi e duraturi nel tempo anche se non sembra il momento giusto o sembra che ci sia troppa confusione ci sono per voi in serbo guadagni dei nuovi arricchimenti che possono essere anche di altra natura, insomma uno dei momenti magici per voi

🎃Capricorno attenzione a non andare troppo di corsa state rischiando di andare fuori strada riflettete prima di correre , concedetevi il lusso di passare qualche ora con amici e persone gradevoli, ve lo siete meritato, novita’ in arrivo

🎃Acquario oggi siete determinate e forti nel voler arrivare a una meta e riuscirete a conquistarvi il vostro spazio, oltre a riuscirci avete anche ragione e’ ora che vedano quello che valete, tendete troppo a sottostimarvi, rompete gli indugi con chi pensate che vi porti solo delusioni e tristezza, non avete bisogno di curare chi non vuole farsi aiutare, andate oltre

🎃Pesci c’e’ in arrivo per voi, qualcosa che vi offre rifugio, riparo e tranquillita’ , arrivano buone notizie, e questo periodo brutto e lungo sta per finire, c’e’ una bella rinascita pronta per voi, l’apertura di un nuovo ciclo decisamente migliore

🎃🎃Vi auguro una buona giornata 🎃🎃

