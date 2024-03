Astrotarocchi 21 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

Ariete ci sono degli impedimenti per riuscire a chiudere una questione ma dovete rasserenarvi, a brevissimo riuscite a sistemare le cose, e con grande soddisfazione

Toro i nuovi inizi portano con se sempre delle belle novita’, nuovi lavori, nuova aria fresca, si e’ fatto lo spazio per incamerare emozioni, e anche cose concrete, e’ ora d’iniziare a crederci e di costruire, la giornata e’ buona

Gemelli quando si e’ agitati bisogna ingannare la mente con qualcos’altro che la distragga, un hobby, un libro, cucinare, insomma ingannate il tempo e la mente, senza dar retta alla vocina che grida ” sono agitata, sono agitata ” funziona

Cancro e’ in arrivo per voi un momento di grande gioia e serenita’, arrivano buona notizie sul fronte lavoro o situazioni economiche extra a cui non pensate, e finalmente il regalo che tanto volete farvi, ora riuscirete a conquistarlo, duro ma ce l’avete fatta

Leone avete chiara la rotta da seguire, sul battello che vi porta a spasso per la vita, qualche nuvola c’e’, ma e’ passeggera, state andando verso un nuovo inizio, ci saranno accordi molto fortunati e qualcosa a livello personale si sblocca, veramente un buon momento per voi, la giornata e’ serena

Vergine si cambia direzione ma anche cuore, si da’ a chi merita e si evitano sprechi di energia, ed e’ cosi che dovrebbe funzionare per tutti, ma a volte prima di arrivarci, bisogna passarci e comunque e’ una decisione saggia la vostra, le cose iniziano a marciare bene

Bilancia se avete in mente un programma finanziario da portare avanti fatelo tranquilli, e’ un ottimo piano e le vostre entrate sono in aumento, il benessere aumenta anche il livello di energia positiva e quindi aumenta di ogni giorno un po’, direi che il periodo e’ davvero il top

Scorpione c’e’ un importante accordo che prenderete con qualcuno per migliorare la vostra posizione, ci saranno delle complicazioni da superare, ed e’ li che serve la volonta’ di riuscire, questa unita alla fortuna riuscite nel vostro intento, ci vorra’ qualche tempo per aggiustare tutto, la giornata e’ buona

Sagittario qualcosa si e’ complicato, ma la chiarezza e’ ormai alle porte e ci si allontana da situazioni incerte e fastidiose e si va verso il raggiungimento delle proprie mete, le giornate sono piene d’impegni ma soddisfacenti

Capricorno si sta navigando con l’intento di cambiare la propria direzione, non date retta a pettegolezzi, chiacchiere che si fanno tanto per smontare il vostro entusiasmo, andate dritti per la vostra strada e non fermatevi, quando gli altri parlano voi avrete dimostrato chi siete veramente, la giornata e’ buona

Acquario tempo fa avete investito in maniera intelligente del denaro, ora arrivano i risultati del tutto insperati e finalmente anche voi, avrete voglia di nuovo di star bene e di sorridere, per ora la giornata e’ tranquilla

Pesci qualcosa non e’ andato come volevate, ma c’e’ tempo per rimediare e in maniera definitiva, non ci sono perdite, ne’ ulteriori fatiche, troverete la strada per risolvere ogni cosa e come sempre si sistema tutto anche per voi, la giornata e’ buona



