Astrotarocchi 21 marzo 2023 a cura

di Cristina Olmi



-Ariete possono arrivare notizie da parte di un amicizia che provocano battibecchi, forse per un uscita o per questioni di lavoro comunque nulla che non si risolva subito

-Toro oggi la fortuna vi sorride risolverete diverse questioni e ci saranno piu’ occasioni dove arrivano anche aiuti insperati. E’ una buona giornata

-Gemelli si cercano nuove strade ma al momento non e’ possibile ” migrare ” altrove, nel frattempo potete sistemare le cose che avete in ballo ora cosi non avrete zavorre pesanti dietro quando sara’ ora di cambiare direzione

-Cancro siete un po’ chiusi in voi stessi e confusi con un po’ di cose da risolvere e un po’ di nervosismo, scelte da fare, ma tranquilli arrivano notizie che chiariranno le questioni e ritorna il sereno

-Leone ci sono notizie che vi confondono ma la chiave per aprire la porta della chiarezza ora e’ chiusa, si dovranno fare scelte che riguardano lavoro o casa, la risolverete un passo alla volta lo farete

-Vergine oggi giornata piena di energia e di voglia di fare, approfittate anche della buona dose di fortuna che arriva per agevolare situazioni che diversamente sono difficili da risolvere

-Bilancia arrivano le gratificazioni e il miglioramento generale un po’ di tutte le cose, sono possibili ottime notizie in arrivo

-Scorpione a cuore avete una situazione che dovra’ mettersi apposto e ci state lavorando e pensando su, si mette apposto tranquillamente

-Sagittario piccoli ostacoli impediscono lo scorrere tranquillo della giornata, all’improvviso vi viene un idea e la mettete apposto in un attimo, deve solo arrivare l’idea e poi partite come treni

-Capricorno si risolve qualcosa che da tempo non trova soluzione probabile riguarda o il lavoro o una situazione economica ma la bella sorpresa nei prossimi giorni e’ in arrivo

-Acquario scelte da fare che confondono un po’, cercate di rimanere centrate e separare il certo dall’incerto, solo in questo modo saprete dove e su cosa lavorare

-Pesci dovete risolvere qualcosa e la maggiore paura e’ per qualcosa che riguarda un figlio o una figlia, ci sara’ un cambio di direzione in base a notizie che arriveranno discussioni ma si fara’ finalmente chiarezza, troppe preoccupazioni tutte insieme, una cosa per volta si risolvera’



Buona giornata