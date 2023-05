🟥🟧🟨Astrotarocchi🟩🟦🟪🟥🟧21 Maggio 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟥Ariete siete in protezione fra le vostre mura e avete bisogno proprio di un po’ di tranquillita’ e’ li che la troverete, approfittatene

🟧Toro in qualche modo siete concentrati su qualcosa e pensate a come risolvere piu’ questioni, troverete delle soluzioni

🟨Gemelli ci sono scelte che un po’ di agitazione la mettono cercate di fermare tutto e non farvi prendere dallo sconforto e tranquillizzatevi, a tutto c’e’ rimedio

🟥Cancro chiarezza sembra essere stata fatta e si risolve una questione importante, e’ ora di riposare un po’ ve lo meritate

🟧Leone sognate dei bei momenti in amore che presto arriveranno e finalmente potrete goderne a pieno, e’ solo questione di tempo

🟨Vergine se siete in partenza per qualche viaggio sembra che sara’ un viaggio fortunato, ma vale anche per il cambiamento di un pensiero o d’idee che potrebbe rivelarsi fortunato

🟥Bilancia c’e’ qualcosa che vi confonde che non riuscite a comprendere fino in fondo in realta’ guardando le cose da un’ altra prospettiva si comprenderanno meglio le motivazioni di ognuno delle persone che non vi sono chiare

🟧Scorpione siete in pena per qualcuno e dovrete in qualche modo aiutare questa persona, lo farete con grande volonta’ e determinazione, ve ne sara’ grata /o

🟨Sagittario giornata dove potrete rilassarvi e riposare, anche progettare se volete o meno qualcosa che riguardi il futuro ma fatelo nella totale tranquillita’ e nel riposo totale ne avete bisogno

🟥Capricorno navigate verso un po’ la chiusura in voi stessi e direi che per un po’ va bene, da non fare sempre di piu’, ma anzi al contrario non isolatevi, non serve a voi e blocca il vostro percorso

🟧Acquario ci sono dei cambiamenti che camminano molto lenti ma che saranno benefici alla lunga per voi e duraturi nel tempo quindi il cammino e’ lungo ma anche tutto quello che seminate sara’ di lunga durata

🟨Pesci la giornata e’ sicuramente positiva con dei piccoli colpi di fortuna a cui fare attenzione, potrebbero arrivare da qualunque parte



🟥 Buona giornata 🟧