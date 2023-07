🟥🟧🟨Astrotarocchi🟩🟦🟪🟥21 luglio 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟥 Ariete un amico vi aiuta ad uscire fuori da una difficolta’ e a risolvere qualcosa, a volte basta vedere le cose da un punto di vista diverso e tutto s’aggiusta

🟧Toro tenete a bada il cuore, potrebbe ” saltellare ” per qualcuno che non lo merita. Sorridete e andate oltre, a meno che non vogliate diverti

🟨Gemelli qualcosa si concretizza veramente, qualcosa che desiderate tanto, a volte la compartecipazione di cuore e testa fa ottenere risultati sorprendenti

🟥Cancro attenzione a tenere a bada o la passione o la rabbia, che oggi potrebbe saltare fuori e far combinare pasticci, meglio cercare di smaltire e contenere il danno, facendo qualcosa che vi fa stare bene

🟧Leone la voglia di agire puo’ essere irrefrenabile e con un matto che saltella e spinge verso il nuovo e’ dura rallentare la corsa, ma appunto anche voi, rischiate i pasticci, meglio che vi concentriate sul quotidiano e i progetti rimandateli a qualche giorno

🟥Vergine dal crollo state partendo alla grande avete riflettuto e resta solo decidere come agire, poi basta pensare e ripensare partite e ricostruite

🟧Bilancia dovete trovare la forza di rinascere e in questo sarete aiutati da nuove conoscenze che porteranno allegria e voglia di fare cose diverse e sara’ la spinta per ricominciare

🟨Scorpione voi state camminando verso una bella realizzazione e senza troppo badare a chi incrociate e chi no, fate bene continuate di questo passo e entro pochi mesi la vostra meta sara’ raggiunta ( qualunque essa sia )

🟥Sagittario e’ necessario che agiate con molta determinazione e in fretta per rimettere a posto le questioni in sospeso, trascinarle facendo finta che non esistono, non ha senso, per quanto fastidiose e pesanti vanno aggiustate, fate il possibile in tal senso

🟧Capricorno c’e’ qualcosa che vorreste proprio cambiasse ma ancora non sapete bene che direzione prendere rifletteteci un po’ ma e’ ora di guardare anche oltre la linea rassicurante che conoscete e comunque la vostra ripartenza e’ gia’ pronta quindi che vi piaccia o no, qualcosa cambiera’, e in meglio, non abbiatene paura

🟨Acquario lasciate alle spalle i momenti bui, avete avanti solo una bella realizzazione che vi sta aspettando, usate la saggezza e il silenzio e in un battibaleno c’arriverete, un ciclo si sta chiudendo e un’altro se ne apre, quindi prima arrivate alla vostra meta, prima inizia il nuovo

🟥Pesci la vostra giornata e’ tranquilla e scorre liscia ma la testa no, troppi pensieri e preoccupazioni, ora dire non ci pensate e’ impossibile, ma ogni tanto un’ora di pausa testa prendetela e’ decisamente il caso



🟧Buona giornata 🟨