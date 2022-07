Astrotarocchi: 21 luglio 2022

Ariete c’e’ qualche problema per iniziare qualcosa di nuovo o rinnovarla, ma nell’arco della giornata sicuramente si risolve, basta semplicemente a volte cambiare la direzione

Toro arrivano notizie e si dovra’ scegliere che strada prendere forse anche lavorativamente parlando o sentimentalmente che e’ garantito apportera’ un grosso miglioramento e il successo

Gemelli i spostamenti saranno un po’ difficoltosi nella giornata di oggi si sblocca la situazione per un colpo di fortuna e riuscirete comunque a fare quello che dovete

Cancro si stoppa la malinconia e un velo di tristezza e migliora nettamente l’umore, avete patito un po’ ma ora ne siete fuori quindi una buona giornata per voi

Leone Siete in una fase tranquilla dove non disturbate ma se per sbaglio vi pestano il piede si scatena l’inferno, cercate di essere un po’ piu’ elastici, non sempre vi fanno apposta qualcosa, puo’ succedere per sbaglio, non siate aggressivi

Vergine notizie di persone a voi care, o di persone con la quale c’e’ una grande affinita’ e ci sara’ molta gioia da parte vostra, e tanta voglia di condividere dei momenti piacevoli

Bilancia La giornata scorre tranquilla senza scuotimenti di alcun tipo e’ la direzione dei pensieri che va cambiata, ma con il tempo la cambierete

Scorpione attenzione a patti accordi contratti con qualcuno che e’ insidioso e che indossa una maschera da finta persona per bene, non lo e’, diffidate assolutamente

Sagittario un blocco e molta ansia dovrete solo chiarire alcuni punti e l’ostacolo per magia si allontanera’, sul lavoro chiacchiere concitate e un po’ di nervosismo, ma la giornata finisce tranquilla e serena

Capricorno la volpe ( voi ) esce dalla tana ma attenzione andate verso la direzione di complicazioni che durano poco ma sono fastidiose, per oggi restate tranquilli e’ consigliabile

Acquario Per voi dovreste cambiare il libro da leggere, non scomparira’ dalla vostra memoria ma nel frattempo non potere ricominciare sempre lo stesso libro, quindi intanto riponetelo e cambiatelo, fate sempre in tempo a rileggerlo

Pesci ci saranno notizie che ancora disturbano ma si fara’ anche chiarezza su questioni di casa e di lavoro ne uscirete comunque gratificati / e e quindi pare una buona giornata

Buona giornata

