Astrotarocchi: 22 luglio 2022

🌞Ariete ci sono notizie che un po’ di sacrificio lo portano sui soldi ma niente che non riuscite subito a risolvere alla fine la giornata sara’ buona

🌻Toro oggi prendete un iniziativa nuova e avra’ davvero molto successo e qualcuno a cui tenete molto e’ in avvicinamento vi ha nel cuore e si risolvera’ questa mancanza che c’e’ stata, e’ una bella giornata per voi

🌞Gemelli i sogni per il momento debbono essere messi da parte ci sono questioni pratiche da risolvere ed e’ il caso di migrare verso le soluzioni a noie che possono essere gia’ presenti, fatto questo potrete ricominciare a sognare

🌻Cancro vi accorderete o firmerete un patto un contratto veramente ottimo per voi, se aspettate un rinnovo ci sara’, anche un eventuale promozione, davvero c’e’ una bella energia

🌞Leone si chiude qualcosa ma arriva un colpo di fortuna, non andate in confusione nelle scelte che dovrete fare. Aspettate notizie che per ora sono ferme

🌻Vergine per voi inviti, corteggiamenti, regali, veramente e’ esplosa la primavera ( in ritardo ) e vi divertirete veramente molto questa estate, anche i flirt fanno bene alla propria autostima

🌞Bilancia notizie di amici che un po’ vi faranno pensare e capirete che ci sono valori piu’ importanti rispetto ad altre cose, dovreste preferire sempre il valore delle cose a cui tenete prima di tutto il resto

🌻Scorpione vi avviate con furbizia verso qualcuno a cui tenete molto ma che tiene molto anche a voi e risolvete una questione in sospeso una volta e per sempre

🌞Sagittario alcune cose non si risolvono come volete voi, ma ricordate non sempre le cose vanno come vorremmo, c’e’ sempre un perche’ che a volte non capiamo subito, quindi prima accettate una battaglia persa, prima vi preparerete per vincere la guerra

🌻Capricorno giornata un po’ malinconica e tendente al triste, non date retta a questo tipo di energia, ma andate oltre e guardate a cio’ che avete avanti, chi vi vuole davvero raggiungere lo fara’ in ogni caso

🌞Acquario le notizie che aspettate sono ferme ma state tranquilli sono solo in ritardo arriveranno e finalmente vi rilasserete un po’ dovete rigenerare pensieri e idee e’ ora di farlo

🌻Pesci c’e’ possibile un cambio di lavoro o di direzione di una faccenda che a voi sta a cuore c’e’ un po’ di nervosismo e comunicazioni brevi ma anche qualche ritorno nel breve periodo

🌞Vi auguro una buona giornata 🌻

