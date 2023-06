🟪🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧 21 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟪Ariete le montagne si possono aggirare ed e’ quello che farete facendo una scelta precisa, e fate bene arriverete a meta

🟧Toro qualcosa che state studiando procede un po’ a rallentatore ma va bene ogni cosa ha il suo momento, questo non e’ il vostro, quindi approfondite qualcosa

🟨Gemelli arriva una notizia, sembrerebbe un invito e qualcuno ci sta gia’ pensando, potrebbe essere un incontro piacevole varrebbe la pena pensarci

🟪Cancro attenzione una mossa che sembra astuta potrebbe rivelarsi dannosa e portare conseguenze, se non ci si muove in assoluta tranquillita’, meglio non muoversi

🟧Leone e’ un buon momento per le questioni sentimentali, dal flirt alla relazione seria e stabile, c’e’ per tutti i gusti, iniziate a guardarvi intorno

🟨Vergine qualcosa si sta ripetendo a oltranza se fastidioso e’ bene darci un taglio una volta e per sempre, altrimenti si rischia di ritrovarselo davanti ogni tot ed e’ sempre piu’ logorante

🟪Bilancia qualcuno o qualcosa inizia a perdere importanza per voi e forse e’ proprio sganciandoci da qualcosa o da qualcuno che arriva quello che aspettiamo, tutti i mali non vengono per nuocere

🟧Scorpione arrivano ottime notizie riguardo soldi o persone che ve li debbono rendere iniziano a restituire quindi e’ un momento dove tutto sembra ritornare in ordine

🟨Sagittario qualche spostamento non si potra’ fare ma da questo impedimento ne trarrete vantaggio in altro modo quindi non arrabbiatevi, alla fine della giornata avete guadagnato qualcosa

🟪Capricorno coltivate un sogno e riuscirete a realizzarlo ci vuole pazienza e calma, una buona progettazione e anche crederci molto e questo dipende solo da voi

🟧Acquario l’energia che spinge questa giornata e’ passione e fuoco accese da un bel sole che porta fortuna, successi e anche molta buona energia, quindi diamoci da fare, e’ la giornata giusta 🟨Pesci sarete molto attente alle esigenze altrui ma e’ ora di pensare anche e sopratutto a voi, pensateci prima che la vita rallenti i ritmi e vi costringa a farlo. Ogni tanto una pausa ci vuole

🟪Buona giornata 🟧