Astrotarocchi 21 gennaio 2024

Astrotarocchi 21 Gennaio 2023 di Cristina Olmi



Ariete avete in mente qualcosa, sembra un accordo con qualcuno e comunque la controparte sembrerebbe ben disposta ad accettare, piu’ in generale la giornata sara’ buona e con possibile piccolo colpo di fortuna

Toro ci potra’ essere un chiarimento con qualcuno, e si risolve una questione importante ( nei prossimi giorni ) si chiude con un accordo e ognuno per la sua strada, la giornata e’ tranquilla

Gemelli la giornata e’ tranquilla, c’e’ qualcosa forse di burocratico o legale ( prossimi giorni ) che si dovra’ sistemare, e’ un sacrificio ma risolve una cosa per voi importante quindi vale la pena farlo

Cancro se avete in mente uno spostamento, viaggio o anche in maniera piu’ pratica un movimento con dei soldi, questo sara’ fortunato ci saranno delle entrate extra inaspettate, la giornata e’ dinamica e molto concentrata su gli obiettivi da raggiungere

Leone le decisioni sono prese, all’improvviso si presenta l’opportunita’ di rispolverare un vecchio progetto e dare una svolta molto positiva alle vostre questioni, quindi appena avrete l’occasione rispolverate questo progetto, questa volta andra’ in porto, la giornata e’ tranquilla

Vergine le cose che sognate dovreste portarle anche nel piano pratico, quindi iniziare a costruire, ma ancora qualche perplessita’ sul riuscire o meno, c’e’, quindi sara’ opportuno fare una ulteriore disamina della situazione per iniziare poi a mettere le basi, ed e’ questo un po’ che oggi farete, controllerete che tutto sia come volete e poi partirete.

Bilancia attenzione a non chiudervi troppo verso le opportunita’ che la vita offre, non tutto fa per noi, ma nemmeno tutto e’ sbagliato, valutate con maggiore attenzione le possibilita’ e sicuramente qualcosa di positivo e giusto per voi c’e’, la giornata scorre serena

Scorpione a voi piace che le cose vadano come volete voi, cercate di calcolare gli imprevisti, ma a volte accade che non vadano cosi come pensate, non e’ necessario andare in tilt, e’ sufficiente aggiustare il tiro. La giornata e’ un po’ su e giu’ d’umore

Sagittario non fatevi prendere da paure ingiustificate, i cambiamenti di direzione della propria vita spaventano sempre, ma non ci sono nemmeno motivi per restare dove non e’ piu’ il proprio posto, quindi che ben vengano i salti, nessun timore, andra’ bene

La giornata e’ tranquilla

Capricorno le questioni finanziari vi preoccupano un po’, qualcosa disturba il vostro normale quotidiano, come tutte le situazioni iniziano e finiscono, e’ solo un po’ di mare agitato che state passando ma se ne uscira’ a breve, nel frattempo cercate di rilassarvi quando potete

Acquario arriva un momento di grande soddisfazione e di grande serenita’ che dovrete godere a pieno e per tutte le sofferenze attraversate, direi anche molto meritato riuscirete a sistemare alcune questioni importanti e poi sarete pronti di nuovo a partire per altre belle avventure, la giornata e’ tranquilla

Pesci le soluzioni a volte sono vicine a voi, ma presi da altro non riuscite a notarle, osservate senza essere troppo notati e v’accorgerete di qualcosa che proprio non avevate visto, leggere fra le righe e osservare, a volte, da’ ottimi risultati. La giornata e’ tranquilla



Buona giornata 🌞

