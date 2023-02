Astrotarocchi: 21 febbraio 2023

Fisio fit

-Ariete Oggi si parla molto di materiale, quindi accordi patti soldi sesso contratti, e forse anche un’energia potente da far scatenare, o da tenere a bada a secondo in che posizione vi trovate, tuttavia per le questioni pratiche, siete al primo posto oggi

-Toro oggi il trionfo o la riuscita e’ sicuramente vostra, per voi c’e’ la riscossione di meriti e successi, c’e’ l’essersi guadagnati la fiducia, il rispetto, la stima, quindi riscuotete i vostri crediti senza nessun problema..

-Gemelli ggi siete stabili e decisi a rimanere sulle vostre posizioni, che non sono sbagliate, ma poco elastiche, poco inclini alla flessibilita’ che invece servirebbe per capire meglio anche altri punti di vista ma oggi andra’ cosi non cattivi, ma autoritari un po’ si

-Cancro Oggi liberi da ogni vincolo sentirete forte la spinta ad andare ad iniziare un percorso che se vi porta lontano o vicino non lo sappiamo, ma di certo lo inizierete a percorrere fate solo attenzione a dove mettete i piedi e viaggiate leggeri

-Leone pensate a come risolvere una questione, oppure studierete qualcosa, sta di fatto che oggi sarete raccolti in voi stessi a riflettere e a pensare ma fate che sia solo oggi, la vita non aspetta nessuno

-Vergine scelte che dovete ancora fare, c’e’ poco da dire, nessuno sceglie al posto vostro, quindi armatevi di pazienza ma decidete da che parte andare

-Bilancia oggi qualcosa cambia per sempre, ci sono tagli e non si avranno remore a farli, quando i rami sono secchi, non si puo’ fare altro, meglio farlo noi, che aspettare che sia la vita a farlo, e’ meglio viaggiare leggeri che stare a sopportare fardelli

-Scorpione Oggi, qualunque cosa iniziate e’ benedetta dall’universo, siete protetti e coccolati, siete al sicuro, se dovete cominciare qualcosa fatelo pure senza esitazioni, andra’ bene

-Sagittario Oggi c’e’ serenita’ nell’animo e intorno a voi, non c’e’ voglia di grossi scuotimenti, non si disperdono energie e ci sono comunicazioni

-Capricorno la fortissima spinta che avete a cominciare qualcosa di nuovo non ve la spiegate ma arriva un cambiamento improvviso e c’e’ una carta inconfondibile, la rinascita, la sopresa, qualcuno che vi propone qualcosa di nuovo, ma qualcuno che conoscete gia’ insomma un gran bel finale il cambiamento e’ di sicuro positivo

-Acquario Oggi l’energia non manca, la forza fisica neppure, e la determinazione che vi porta a toccare vette che altri non arrivano a toccare, quindi non risparmiatevi e approfittare per fare le cose che richiedono forza fisica, ragionamento e tenacia

-Pesci Siete poco esperti ma la verita’ e’ che avete tutta la conoscenza per fare i primi passi, quindi con una certa cautela, una certa paura che e’ giusto ci sia quando non si e’ sicuri e si comincia una cosa nuova, date pure inizio a qualunque cosa vogliate

