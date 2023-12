Astrotarocchi 21 Dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete qualcosa si risolve arrivano notizie di amicizie e qualche invito e’ possibile la giornata comunque scorre al solito senza ostacoli insormontabili

Toro qualcuno sta per farvi una gradita sorpresa, forse qualcuno che ha finito cose importanti per se e vi parla chiaramente, potrebbe essere un ritorno, o magari qualcuno che parte, comunque la giornata e’ tranquilla e con qualche scossone qua e la’

Gemelli cambiamento di direzione per voi entrate di soldi extra e torna a sorridere la vita, una bella svolta di luce in un momento un po’ buio

Cancro arriva un invito di qualcuno che a voi tiene molto, per qualcuno di voi inizia un nuovo capitolo della vita, e questo un po’ di preoccupazione ve la da’. Come tutte le cose se camminate piano piano strada facendo capirete se vale la pena o no, stare fermi e impauriti non risolve le questioni

Leone c’e’ qualcosa che vi sta girando per la testa e non riuscite a venirne a capo, ma tranquilli impiegate tempo ma c’arriverete e anche all’improvviso per un colpo di fortuna che premia la fatica che fate, non arrendetevi, riuscirete ad arrivare a meta

Vergine qualunque proposta vi venga fatta questi giorni va attentamente valutata, potrebbe esserci il trabocchetto, fatela controllare ad un esperto del settore, e se tutto e’ a posto firmate, diversamente no, potreste pentirvene piu’ avanti

Bilancia qualcuno proprio rema contro, ma questo lo pensate gia’ e avete ragione, ma attenzione l’Universo non e’ cieco e avra’ quello che e’ giusto abbia indietro con anche gli interessi, voi dovete solo aspettare e togliervi poi i sassolini dalle scarpe

Scorpione per voi e’ consigliabile risparmiare qualche cosa ma non per le emergenze, ma per farvi un bel regalo, ve lo siete meritato e state ancora lavorando molto, quindi ben venga il regalo, la giornata scorre liscia

Sagittario si accende l’olfatto e fiutate l’aria, sapete molto bene sfruttare il momento giusto per cogliere l’affare ed e’ proprio in questo periodo che capitera’ quello giusto, quindi orecchie tese che la fortuna inizia a girare

Capricorno Se c’e’ qualcuno che rema contro, state tranquilli si viaggia a tutta birra verso il successo, poco importa che qualcuno cerchi di mettervi i bastoni fra le ruote, non avete tempo di pensare a costoro, andate avanti per la vostra strada niente ostacoli per ora

Acquario attenzione a qualche baldo giovane che frequentate o vorreste frequentare non e’ cosi limpido come vuole far credere meglio se saltate e andate oltre, meritate meglio

Pesci attenzione a qualche azione poco lodevole da parte di qualcuno che mira a stancarvi, ma con la vostra tenacia non arrivera’ da nessuna parte. V’innervosisce ma e’ un attimo, perche’ saprete come difendervi



