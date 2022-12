ASTROTAROCCHI: 21 DICEMBRE 2022

🌎Ariete quando si costruisce bene, dall’altra parte della riva si trovano buone situazioni, voi avete fatto il possibile e la fortuna ha deciso di guardare e dare una mano, possono esserci occasioni fortunate e qualcuno che tende una mano senza nulla a pretendere, come tutte le cose ci vuole pazienza e tutto si aggiusta al meglio

🌎Toro c’e’ un uomo che protegge la vostra famiglia e che provvede che non manchi mai la protezione e l’abbondanza, non sempre lo sentiamo vicino, ma c’e’, e comunque arrivera’ qualcuno a proporci qualcosa che portera’ sicuramente i suoi frutti, quindi cercate di rimanere con l’attenzione concentrata sul miglioramento, perche’ ci sara’

🌎Gemelli la fortuna vi assiste, e se qualcosa che non va si mette apposto, sara’ una fortuna duratura, quindi non fatevela scappare e’ un buon periodo, ci sara’ abbondanza in tutti i settori vitali fate il punto della situazione per evitare degli inconvenienti

🌎Cancro ci saranno notizie di un qualche rallentamento, fermo e si dovranno chiarire delle cose, quindi mantenete l’equilibrio e per come escono le lame, sembra dobbiate fare un passo indietro, con una bella astuzia potrete cambiare strada e risolvere la vostra questione, penso nell’arco di qualche giorno, quindi nessuna paura dritti per la vostra meta

🌎Leone attenzione a non fare qualcosa di poco saggio, cambiate direzione, scavate a fondo, vista la conoscenza che avete della questione e all’improvviso arriva la soluzione per risolvere i vostri problemi, con una grande vittoria, attenzione a una donna che puo’ fuorviarvi

🌎Vergine oggi scegliete perche’ verrete messi tutto il giorno o per un motivo o per l’altro di fronte a un bivio, la cosa migliore da fare nella scelta e di ascoltare il cuore, non c’e’ altra strada, fate sempre quello che pensate giusto per voi

🌎Bilancia siete radicati nelle vostre idee, qualche volta dovreste dare ascolto anche ad altri pareri, e cercare di conciliare il vostro pensiero con quello di altri, insomma qualche volta un po’ di elasticita’ non guasta. Vi renderebbe anche piu’ tranquilli, attenzione solo a non eccedere al contrario, si rischierebbe di essere manipolabili e questo non va bene

🌎Scorpione oggi nessuna briglia vi tiene fermi ma del resto e’ giusto cosi a volte bisogna non stare li a pensare ma bisogna fare e quindi seguite l’impulso del momento e fate chissa’ che non ne esca fuori qualcosa di buono, anzi sicuramente ne esce qualcosa di buono, lasciate libera la fantasia

🌎Sagittario la volonta’ oggi e’ in prima linea solo con questa potete arrivare a raggiungere i vostri obiettivi che sono sicuramente ambiziosi, ma se non lo volete veramente dal cielo non cadra’, quindi stabilite quello che volete e con tenacia lavorate per ottenerlo

🌎Capricorno qualcosa guasta la vostra tranquillita’ ed e’ l’ansia di non riuscire in un intento, che invece farete e uscira’ benissimo, datevi da fare e non pensate troppo che non ce la fate, non convincetevi di cose non vere

🌎Acquario oggi dovete sistemare burocrazia o qualcosa di legale che comunque verra’ messa apposto nella maniera giusta, oppure l’universo vi premia per qualcosa di buono che avete fatto, cosa certa e’ che non manchera’ l’equilibrio e la serieta’ e le cose ottenute saranno giuste per voi

🌎Pesci la giornata si presenta vincente e con una bella grinta riuscirete a sistemare molte piccole cose che avete un po’ trascinato e c’e’ qualche bella soddisfazione in arrivo

🌎Vi auguro una buona giornata ❤ 🌎

