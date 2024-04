Astrotarocchi 21 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 🌹

21 Aprile 2024 di Cristina Olmi



Ariete E’ una giornata brillante, si realizzano piccoli sogni, c’e’ anche dell’ottimismo e fiducia nelle proprie capacita’, e’ ora di costruire quindi direi una buona giornata per voi

Toro a volte le paure vanno affrontate, attraversate e lasciate alle spalle, e’ il momento di lasciarsele dietro e guardare avanti con la sicurezza, di chi ce la fa’, in qualche modo sempre e comunque, e’ ora di riprendere a camminare, la giornata e’ buona

Gemelli siete molto empatiche, e l’intuizione in questa giornata e’ molto forte, ci saranno eventi molto positivi nel prossimo futuro e con la vostra empatia, sicuramente li saprete vivere al meglio la giornata e’ tranquilla

Cancro un nuovo inizio e’ pronto per voi, arrivano nuovi sentimenti, nuove situazioni sentimentali e con voi totalmente rinnovati e rigenerati, insomma la parola d’ordine e’ nuovo e la giornata e’ ottima per voi

Leone c’e’ velocita’ in quello che farete, anche un po’ d’audacia, avete fatto molti sforzi per tenere a bada la passione nelle cose che fate con il ragionamento, ora c’e’ bisogno di riposo e calma, la giornata e’ calma

Vergine energia fresca e nuova e’ in arrivo per voi, attenzione a non fare errori, proprio perche’ nuovi a certe situazioni, arriva anche una buona idea da mettere in campo, la giornata e’ buona

Bilancia c’e’ un bel cambiamento di direzione per voi, e arrivano nuove idee nuovi piani, e la cosa piu’ eclatante metterete le carte in tavola con chi ritenete sia giusto sappia, la giornata potrebbe essere di chiarimenti

Scorpione ci sono dei cambiamenti che arrivano all’improvviso ci saranno delle trasformazioni e delle nuove energie che scalzano via le vecchie per sostituirsi a queste, e comunque ci sono belle novita’ in arrivo, la giornata e’ buona

Sagittario avete bisogno di una pausa e di riposo, non sarebbe il caso di fermarvi e non procrastinare oltre questa cosa ? Si lo e’ avete faticato tantissimo e’ ora di rilassarvi e di godere di quello che avete fatto, la giornata e’ calma

Capricorno dovrete avere la sveltezza di cogliere un occasione al volo, sara’ una bella opportunita’ che non dovreste farvi sfuggire o per un uscita o per lavoro che potrebbe essere a contatto con il pubblico, la giornata e’ buona

Acquario avete tutto quello che vi serve per fare qualunque cosa, non fatevi prendere dal ” non ci riesco ” iniziate da qualcosa che vi piace fare, il resto verra’ da se’, giornata di alti e bassi d’umore

Pesci e’ in arrivo l’amore, o anche una bella amicizia con sentimenti veri e sinceri, arrivano probabile anche delle proposte interessanti di lavoro, non sottovalutate nulla



