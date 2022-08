Astrotarocchi: 21 agosto 2022

Astrotarocchi a cura di Cristina Olmi 21 agosto 2022

⛱Ariete siete stabili e sicuri, protetti, in famiglia, sono possibili festeggiamenti, se siete in trattative per una compravendita e’ possibile che vada a buon fine . E’ inutile aver paura di perdere qualcosa se non si lavora costantemente per tenerla

⛱Toro Oggi la vostra carta parla di benevolenza o passione, parla di sensualita’ di armonia e di pace, ma attenzione trattenere qualcosa che si prova per un’altra persona non e’ poi cosi una splendida idea rivelarglielo

⛱Gemelli oggi c’e’ una deviazione un ostacolo da superare ma potreste essere anche voi molto resistenti nei confronti delle prove che non avete troppa voglia di superare. Potreste avere qualche piccolo dolore alla schiena

⛱Cancro ci sono cose misteriose che non dite e non confidate a nessuno, ma il confronto a volte serve a vedere le cose da un’altro punto di vista quindi pensateci su e unico neo attenzione alla presunzione di pensare che solo voi potete capire bene, vi sbagliate, non e’ cosi

⛱Leone per voi sono previsti spostamenti e cambiamenti di direzione attenzione se avete delle abitudini a non farle diventare eccessi comprese ansie e paure e non abbiate paura di perdere qualcuno a cui tenete molto

⛱Vergine ci sono situazioni pesanti che vi siete portate come un pesante fardello ma dopo tantissimo patire stanno per finire, avete motivo di stare veramente sereni

⛱Bilancia si risolve una questione delicata a livello economico e finalmente potrete respirare e rilassarvi, per voi sara’ un po’ come rinascere

⛱Scorpione oggi giornata intensa, notizie che arrivano anche ostacoli con un altra donna ma che si risolvono velocemente e una mano ve la dara’ un uomo

⛱Sagittario ci sono guadagni in arrivo merito ovviamente non della fortuna ma del lavoro svolto di patti accordi che avete stipulato con qualcuno e che oltre ai soldi vi riconosce la bravura con la quale avete lavorato

⛱Capricorno c’e’ da sopportare una situazione nell’ambiente di lavoro ma la vostra lealta’ vi verra’ riconosciuta e quindi anche la ragione

⛱ Acquario tagliate delle cose inutili anche se questo sara’ l’anticipo dell’ansia non v’interessera’ cambierete proprio strada il cuore vi fa troppo soffrire al momento

⛱Pesci tanta agitazione in seguito a delle comunicazioni o piu’ comunicazioni, ma non c’e’ bisogno di agitarsi, qualunque sia il motivo si risolvera’ nella giornata quindi con serenita’ affrontate e risolvete



⛱⛱⛱ vi auguro una buona giornata

Mi piace: Mi piace Caricamento...