Astrotarocchi 20 settembre 2023

Astrotarocchi 20/09/2023 di Cristina Olmi

ARIETE: Sarà per voi una giornata ricca di affetto e mille piccole belle cose ma tutte concrete e positive. Se siete già una coppia si rafforzerá la vostra unione, se siete single potrebbero arrivare per voi, da un momento all’altro, delle dichiarazioni da chi è interessato in maniera seria e concreta❤

TORO: ci saranno momenti in cui ricorderete degli episodi del vostro passato e che vi ha creato vuoti affettivi importanti. Da questa fase siete appena usciti o state per uscirci. Sta arrivando qualcuno per voi che resterà, ma sarete sempre molto attenti rischiando di non lasciarvi completamente andare. Dovrete fare un gran lavoro su voi stessi ma ce la farete.😟

GEMELLI: se siete una coppia siete molto uniti ma nello stesso tempo avete molte incertezze e dubbi…basta una piccola lite per mettere in discussione tutto. Non siete ancora in grado di affrontare un progetto importante a causa di frequenti incomprensioni e litigi. I single incontreranno amicizie nuove che però saranno superficiali e potrebbero perdersi facilmente.😒

CANCRO :Per voi come coppia oggi avrete delle dimostrazioni di quanto il vostro amore sia stabile e forte. Per chi di voi è single avrete il vostro bel da fare partecipando a feste e cerimonie dove potreste fare delle conoscenze ma non saranno molto esaltanti.

In entrambi i casi riceverete inviti da parte di amici per pranzi, cene o aperitivi.💌

LEONE Gelosia, rabbia, passione…sentimenti che nella giornata di oggi si faranno sentire particolarmente nel vostro cuore. Potreste agire d’impulso e prendere decisioni affrettate su tutto, poca moderazione nelle scelte. La fretta farà da padrone, siete stanchi di aspettare, avete voglia di bruciare le tappe.🔥

VERGINE se siete una coppia non state attraversando un buon periodo e vi sentite sopraffatti dalla monotonia. Avete paura di non essere ricambiati, incertezze sul partner, sospetti e gelosia. Anche per i single è una giornata un pò monotona, anche se. cercheranno nuovi stimolanti incontri.👎

BILANCIA Dopo un chiarimento non siete ancora soddisfatti. C’è qualcosa che comunque non vi torna a causa di critiche e di pettegolezzi.

Questo periodo ricco di discordie e litigi potrebbe protrarsi ancora per qualche giorno, ma nonostante ciò non perdete di vista ciò che desiderate davvero, arriverete al traguardo solo se vi concentrerete.🌚

SCORPIONE Nella coppia si da importanza più all’attrazione fisica che ai sentimenti. L’amore fa un pò fatica se si è interessati solo alle cose materiali. I single potrebbero incontrare persone impegnate molto interessate solo alla loro fisicità senza nessun riguardo per l’amore.💔

SAGITTARIO Piccole ma buone notizie in tutti i campi, anche in quello sentimentale. Avrete l’incontro con un uomo giovane, anticonformista, serio, maturo e con la testa sulle spalle. Piccole ma sono pur sempre gioie , la più grande sarà l’incontro con una persona che vi farà dimenticare almeno per un pò le delusioni vissute e le fatiche della vita. 🍒

CAPRICORNO Nella coppia ci saranno discussioni e confronti con il proprio partner che provocheranno parecchio malumore e dispiacere, ma saranno dei chiarimenti necessari. Le strade di un ritorno sono bloccate e sarà meglio così. Per i single sarà un pò faticoso fare colpo su chi vi interessa…ce la farete ma dovrete impegnarvi molto.🔄

ACQUARIO Siete in attesa di buone notizie, l’amore è quello che sperate. Nel cuore avete il desiderio di incontrarvi con la persona amata, con la quale vorreste un ricongiungimento o un ritorno. Un breve momento di potrebbe di incomprensione però potrebbe interessare la vostra coppia . I single avranno molte, moltissime speranze e desideri ma non tutte saranno soddisfatte.🍀

PESCI Grazie al vostro fiuto e determinazione per i buoni affari migliorerete la situazione economica familiare. Se siete in una coppia stabile il vostro rapporto appare solido sentimentalmente, economicamente e con buone prospettive per il futuro che state iniziando a programmare.❤



Buona giornata ❤