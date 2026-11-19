ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 20 Novembre 2026

Ariete Giornata in cui senti il bisogno di muovere le acque, chiarire una questione rimasta in sospeso o dare una scossa a ciò che stava ristagnando. La Frusta porta ritmo e determinazione, ma chiede di non trasformare la franchezza in scontro: usa l’energia per decidere, non per ferire.

Toro Venerdì di radicamento, concretezza e tenuta. L’Ancora ti invita a non farti distrarre da chi cambia idea ogni cinque minuti: sai dove vuoi arrivare e che cosa merita il tuo tempo. Ottimo momento per consolidare un impegno o proteggere la tua tranquillità.

Gemelli La giornata si accende di parole, messaggi, chiacchiere e piccoli scambi veloci. Gli Uccelli parlano di confronto e vivacità mentale, ma anche del rischio di disperdersi in mille direzioni: scegli bene a chi dare ascolto e dove mettere la voce.

Cancro Il baricentro torna su ciò che ti fa sentire al sicuro, intimo e protetto. La Casa mette in primo piano famiglia, spazio personale e bisogni emotivi autentici: oggi non serve dimostrare nulla fuori, basta curare ciò che ti sostiene davvero dentro.

Leone Arriva una luce più chiara su una situazione che ti stava tenendo col fiato sospeso. Il Sole porta visibilità, calore e fiducia ritrovata: è un buon venerdì per farti avanti con naturalezza e lasciare che i fatti parlino per te.

Vergine C’è qualcosa che ancora non è del tutto scoperto, un dettaglio che va osservato con calma prima di trarre conclusioni. Il Libro invita alla discrezione e all’ascolto sottile: non forzare le risposte oggi, ciò che deve rivelarsi arriverà al momento giusto

Bilancia Al centro della giornata ci sono legami, accordi, promesse e scelte di reciprocità. L’Anello chiede di guardare alla qualità degli scambi: dove c’è equilibrio e continuità si rafforza, dove c’è solo sbilanciamento diventa più evidente.

Scorpione Giornata netta, decisiva, con la spinta a tagliare ciò che non serve più senza esitare. La Falce porta una svolta rapida o una presa di coscienza improvvisa: un taglio pulito oggi ti libera peso per il fine settimana.

Sagittario Ti trovi davanti a un bivio o a una scelta che apre strade nuove. Il Sentiero non impone una direzione sola, ma ti ricorda che ogni passo comporta una rinuncia: scegli ciò che ti fa respirare di più e ti lascia spazio per crescere.

Capricorno Energia solida, protettiva e autorevole, ma anche legata al controllo e alla gestione delle risorse. L’Orso ti chiede di tenere salde le redini senza irrigidirti troppo: puoi proteggere ciò che hai costruito restando fermo e lucido.

Acquario Giornata ispirata, aperta a intuizioni, sogni a occhi aperti e prospettive più ampie del solito. Le Stelle portano chiarezza d’intenti e una spinta a guardare oltre l’orizzonte immediato: segui il filo che ti fa sentire più allineato a te stesso.

Pesci Sensibilità amplificata, percezioni sottili e un forte richiamo dell’inconscio e delle emozioni. La Luna ti rende particolarmente ricettivo verso l’atmosfera intorno: non prendere tutto come un peso, lascia che le emozioni scorrano senza travolgerti.