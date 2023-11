Astrotarocchi 20 Novembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete a volte non comunicare cio’ che si fa risulta essere la scelta giusta, e infatti cosi farete, e otterrete il vostro risultato, ottima scelta la vostra. Il silenzio e’ d’oro

Toro nuovi inizi sono alle porte, occorre impegno e superare la confusione poi arriveranno le gratificazioni, quindi con la vostra proverbiale pazienza, resistete, e camminate

Gemelli la giornata si presenta tranquilla possono esserci comunicazioni per lavoro, ma sono proprio ai fini di lavoro, potete per oggi stare serene

Cancro attenzione a tranelli e a cose non chiare non firmate ne’ accettate cose che non vi convincono, e’ preferibile rinunciare per ora, a cose non sicure, in questo modo avete la vittoria in tasca

Leone c’e’ ancora poco movimento da poter fare in questa giornata ma arrivano notizie e ci possono essere nuove cose da iniziare a progettare, entro breve si riparte

Vergine si dovra’ chiarire alcune cose con qualcuno, probabile prossimi giorni ci sara’ un confronto, comunque positivo per voi, potrebbe essere pure un semplice chiarimento con amici, comunque ne uscite bene

Bilancia ci sono accordi, potrebbero esserci anche contratti di lavoro che o cambiano in meglio, o vengono proprio stipulati come nuovi, hanno dei vantaggi che fin’ora non c’erano stati, una giornata positiva

Scorpione il lavoro vi sta prendendo molto e sopratutto grande e’ la soddisfazione che arriva, quando si fanno le cose con amore, verranno sempre e comunque ripagate dall’universo

Sagittario qualcuano dovra’ chiarire, con un ente, con lo stato o con qualche ufficio la propria posizione, e fatta chiarezza otterrete quello che e’ giusto per voi, o che avete richiesto

Capricorno all’improvviso arrivano notizie che possono rallegrare e finalmente potete ritornare a sorridere, la giornata risulta essere scorrevole e tranquilla

Acquario e’ una giornata dove e’ richiesto il buon senso, la praticita’ e il dinamismo, fa fare c’e’ sempre, ma oggi sara’ richiesto un po’ piu’ di sprint

Pesci oggi dovrete tenere d’occhio le spese, non e’ il caso di fare spese pazze e fuori bugget, rischiereste poi di dover correre per rimettere in ordine i conti, meglio rimandare



Buona giornata

