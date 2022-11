Astrotarocchi 20 Novembre 2022

💰Ariete se state pensando di fare dei cambiamenti, per qualche giorno non fateli, potrebbe esserci qualche problemino imprevisto, ma la notizia buona e’ che questo cambiamento di rotta lo potrete fare entro qualche giorno, ci sono soldi in arrivo e inaspettati, forse per chi aspetta un lavoro, nei prossimi giorni arriva

🧲Toro c’e’ confusione in merito a notizie che arrivano ma con un certo ritardo ( prossimi giorni ) non prendete nell’eventualita’ fosse cosi decisioni drastiche aspettate e comprenderete le motivazioni tutto alla fine anche se con grande fatica si risolvera’ ( potrebbe riguardare qualunque settore vitale )

💰Gemelli in questi giorni non fate scelte che sono per voi difficili, fatte d’impulso si rischia di sbagliare, la vostra stabilita’ e’ in arrivo per i prossimi mesi, nel frattempo ponderate prima di agire

🧲Cancro per voi da oggi nei prossimi giorni ci saranno delle belle realizzazioni, relazioni che finalmente prendono il volo, simpatia e affetti dichiarati sia da parte di familiari sia da parte di chi amate, insomma una primavera in autunno

💰Leone ci sono per voi in arrivo accordi per quanto concerne il lavoro molto molto fortunati , penso almeno un paio, per poco tempo ma abbastanza remunerativi con tanto di riconoscimenti futuri, insomma un momento che gratifichera’ molto il morale

🧲Vergine un uomo fara’ chiarezza su quello che prova per voi, ci saranno messaggi, notizie e una grande agitazione ma di quella positiva con un risvolto stabile e la soluzione di eventuali problemi un periodo al top

💰Bilancia Se la giornata va bene, perche’ farsi prendere all’improvviso dall’ansia? In generale se una giornata fila tutto liscio perche’ non approfittate per godervela? E’ quello che dovreste fare e approfittare per fare cose che davvero v’interessano e vi distendono non fare il contrario e cioe’ agitarsi senza motivo. Pensateci

🧲Scorpione dopo un momento un po’ cosi, finalmente si ritrova la pace e la serenita’ che sembrava persa, non lo e’ affatto, c’era una sfida d’affrontare, la vostra battaglia l’avete vinta, ora godetevi la pace con chi amate

💰Sagittario Alcuni fastidi esterni disturbano la pace e la serenità esistenti, ma voi siete in grado di muoversi senza troppe difficolta’ e rimettere al posto le persone o le situazioni che vi danno noia, fatelo

🧲Capricorno La fortuna, la determinazione, l’intelligenza ela fermezza vi faranno facilmente ottenere l’abbattimento di tutte le barriere ai successi professionali, che ultimamente si sono palesati, non demordete e riuscirete a superare ogni singola sfida. Otterrete la vittoria in questo settore

💰Acquario Le notizie, le visite, i progetti, i cambiamenti visti nei giorni precedenti si confermeranno portando la gioia, la felicità, l’amicizia e l’amore, ovviamente nel settore dove maggiormente ne avete risentito

🧲Pesci Tutto indica un’eccellente realizzazione di progetti professionali che permetteranno la stabilità a lungo termine. Una sicurezza molto confortante e rassicurante colorerà le aspettative di ordine affettivo.



