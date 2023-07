🟥🟧🟨Astrotarocchi🟩🟦🟪🟥🟧20 luglio 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟥Ariete si ha un po’ paura di fare qualche passo in piu’, per iniziare qualcosa, non vi sentite molto sicure, temete una tempesta ( metaforicamente parlando ) in realta’ ne state uscendo e arrivano messaggi rassicuranti in quel senso, quindi avanzate lentamente ma muoveteli i primi passi e’ ora

🟧Toro arrivano dei riconoscimenti ma perdete la fiducia verso alcune amicizie, e’ bene ricordarsi che qualcosa tutti ci lasciano e qualcosa noi lasciamo a loro, se il cammino con noi e’ finito, gli si augura la buona fortuna e si va oltre, le amicizie si scelgono non ce le impone nessuno.

🟨Gemelli arrivano notizie che impongono scelte, si tratta di qualcuno a cui tenete e che richiede qualche sacrificio da parte vostra, risolverete la questione lo farete volentieri senza pensarci 2 volte

🟥Cancro in questi giorni avrete molta voglia di leggerezza e di gioco, e sicuramente fra le cose serie e meno serie il consiglio e’ anche di divertirvi e di fare attenzione comunque a non stra-fare rischiate di perdere di vista cose importanti

🟧Leone in mente le idee sono chiare e arrivano telefonate importanti, occorre un po’ di perspicacia per andare fra le righe e comprendere altro, riflettete prima di dare qualunque risposta, essere precipitosi non e’ una buona idea

🟨Vergine c’e’ un accordo o di coppia o lavorativo che funzionera’ alla stragrande, porta vantaggi a non finire, nella coppia si decolla e nel lavoro anche con in piu’ bei guadagni, di qualunque cosa si tratti va bene e la giornata prende una bella piega

🟥Bilancia arrivano notizie fortunate, che lo sono per voi ma anche per la famiglia e all’esterno qualcuno vorrebbe sapere di piu’, ma avete provveduto a non far sapere nulla, avete fatto bene, vi siete messi in protezione e in questo momento e’ quello che ci vuole

🟧Scorpione attenzione non sempre e’ una buona idea dalla confusione uscirne piu’ velocemente possibile, dalla confusione potrebbe nascere una buona idea, valutate prima di partire in quarta e cercate di trarne vantaggio

🟨Sagittario finalmente dopo molti alti e bassi riuscite a riprendere la via maestra e a riprendere in mano il timone della vostra nave che per un po’ a sbandato, ora tutto e’ chiaro, potete ripartire senza troppi problemi alla ricerca di nuove avventure

🟥Capricorno una piccola astuzia puo’ portare a grandi risultati e alla realizzazione di qualcosa che proprio non speravate, quindi studiate bene la mossa e partite ‘

🟧Acquario giornata tranquilla anche se molto stanchi e qualcuno un po’ demotivato potrebbe esserci, ricordate le motivazioni le avete dentro sta solo a voi tirarle fuori e ricordarvele

🟨Pesci un’intuizione vi permettera’ di risolvere una faccenda dove tutto e’ molto confuso, ma solo all’apparenza. Bastera’ ragionare sull’intuizione per arrivare ad una soluzione definitiva



