Astrotarocchi 20 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete si risolve qualcosa che e’ stato molto pesante per voi, con l’aiuto di qualcuno, comunque riuscirete a mettervi in tranquillita’, e ne avete veramente bisogno, siete molto stanche, giornata tranquilla oggi

Toro penserete molto a una faccenda di cuore, che riguarda famiglia e affetti in generale che ruotano intorno alla famiglia, quando cambiera’ la direzione, riuscirete a risolvere la questione per ora non potete fare altro che aspettare, la giornata e’ tranquilla

Gemelli di piu di qualche corteggiatore arriva, ma fra questi qualcuno vi propone un accordo ed e’ possibile che nel tempo diventi un compagno di vita, quindi antennine dritte potrebbe esserci quello giusto

Cancro : arrivano notizie da un qualche ente e c’e’ un po’ di confusione, si trattera’ di chiarire alcune questioni dove c’e’ un po’ di confusione, qualcosa di nuovo incontra un ostacolo, ma si risolve per oggi la giornata e’ calma

Leone in questo periodo c’e’ una bella pace interiore e serenita’, o comunque sta per essere cosi e si ritrova anche la fortuna a girare del verso giusto, qualcosa di pratico prossima settimana dovrebbe risolversi, oggi giornata tranquilla

Vergine dovrete percorrere una strada piuttosto difficile in questo periodo, costellata di qualche fastidio, ma niente paura troverete il modo di percorrerla senza poi complicarvi troppo la vita, e si risolve

La giornata e’ un po’ frenetica

Bilancia arrivano comunicazioni positive, sarebbe opportuno discutere se ci sono dei problemi con le persone interessate, non giungere a conclusioni affrettate e siate prudenti, la giornata e’ tranquilla anche per voi

Scorpione sta per arrivare una nuova conoscenza che può riguardare il lavoro o amicizia o altro, bisognera’ ricordare che si può ricevere solo se si è dato: solo se si è generosi si potrà venire ripagati.

Sagittario è giunto il momento di concentrare i propri sforzi verso gli obiettivi che più si desidera raggiungere: un lavoro, l’amore di una persona, la realizzazione di un progetto. Se si disperdono le energie in molteplici direzioni, non si riuscirà a concludere nulla Concentratevi

Capricorno Se si accetta che tutto sia sottoposto a cambiamenti e che le perdite possano significare nuovi guadagni, ci si sentirà più liberi e si potrà vivere secondo il proprio modo di essere. Intestardirsi non porta a grandi possibilita’, meglio lasciare andare le cose come debbono

Acquario verrà offerta la possibilità di lavorare con nuovi colleghi oppure di introdurre significativi cambiamenti nello sviluppo della propria attività professionale: una cosa che, presto o tardi, apporterà dei benefici, non resistete a questo cambiamento, per voi la giornata prevede qualche contrasto

Pesci forse si è troppo duri con sé stessi. Forse si è anche troppo esigenti nel lavoro o eccessivamente perfezionisti in tutto quello che si fa, quindi cercate di adottare un atteggiamento più flessibile e comprensivo nei confronti dei propri errori e dei propri limiti. La giornata e’ tranquilla



Buona giornata 🌞

