Astrotarocchi: 20 febbraio 2023

Fisio fit

-Ariete giornata tranquilla dove tutto dovrebbe scorrere liscio senza grossi inciampi, e’ possibile un contatto con qualche amico / a e si scambiano piacevoli chiacchiere

-Toro sceglierete di pianificare bene un progetto e v’avviate verso quella direzione, non e’ una strada semplice ma vi portera’ al successo

-Gemelli arrivano notizie di persone o che partono o che tornano e che e’ tempo che non vedete, ci saranno contatti e possibili accordi per uscite e incontri

-Cancro arrivano notizie di un corteggiatore a cui probabilmente voi non darete nessun seguito, non sembrate molto interessate, e fate bene se non siete interessate andate oltre

-Leone e’ un momento dove potreste fare molto ma la paura di sbagliare e’ tanta, la strada migliore e’ procedere con cautela e un passetto per volta arriverete dove volete

-Vergine anche per voi arrivano notizie di un corteggiatore ci saranno molti scambi di messaggi e un possibile nuovo inizio con questa persona

-Bilancia avete molti dubbi su questioni che vi stanno a cuore sperate in un cambio di direzione che ci sara’ ma occorre pazienza

-Scorpione notizie in arrivo per voi che vi daranno una certa soddisfazione era da tempo che le aspettavate e sono in viaggio, cercate di non far comprendere che siete veramente contente di come stanno andando le cose a voi

-Sagittario arrivano notizie che confondono ma a cui non date seguito ci sara’ un po’ di nervosismo e ansia ma riuscite comunque a risolvere la questione pacificamente

-Capricorno state tenedo d’occhio qualcuno, le sue azioni che vi sembrano poco chiare e vi renderete conto che e’ sincero /a e’ solo un suo modo di fare

-Acquario per voi una bella dose di energia e’ pronta ad arrivare sfruttate al meglio che potete e approfittate per mettere in ordine quello che non lo e’

-Pesci dovrete fare ancora delle scelte e state cercando di capire bene da che parte andare, non e’ tutto chiarissimo ma a breve lo sara’

Buona giornata

