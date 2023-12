Astrotarocchi 20 Dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete dentro di voi state sopportando veramente molto e vi siete un po’ isolate, quello che speravate di avere presto, sta impiegando tempo, voi con il tempo non andate d’accordo lo so, ma quello che il destino ha deciso per voi, arrivera’ e’ solo questione di tempo, la giornata e’ un po’ ” uffff ” ma passa anche questa senza grandi problemi

Toro Molti pensieri vi passano per la testa, quello piu’ frequente e’ quello dell’amore, siete state un po’ deluse, avete bisogno di riflettere e di accettare che alcune cose non sono facilissime da superare specie se non c’e’ collaborazione, per ora accantonate l’idea e riprendete a vivere, se cambieranno le cose, allora se ne riparla, ma e’ ora di partire e guardare avanti, il meglio deve arrivare, la giornata e’ malinconica, ma passa anche lei

Gemelli Un bell’incontro di quelli sentimentali, vi piacerebbe davvero molto averlo, e vi muovete in tal senso per cercare il giusto per voi, e girando girando l’occasione arriva, non subito ma ci sono nuove conoscenze in arrivo, e potrebbe esserci qualcosa d’interessante, direi cercate di capire con chi si ha a che fare, ma anche una bella amicizia di quelle che ci si diverte non e’ proprio un’idea malvagia. La giornata e’ tranquilla

Cancro avete difficolta’ a fare delle scelte e non e’ necessario farlo ora, lasciatele un po’ li e fino a che non siete certe, non dovete farlo per forza, alla fine scivolerete nella scelta senza nemmeno accorgervene, la soluzione a questo ” dilemma” potrebbe essere un uomo e questo sapra’ come togliervi dalla difficolta’ , insomma si risolvera’ questa faccenda nel migliore dei modi

Leone vorreste che alcuni riconoscimenti vi arrivassero dalle cose che fate con il cuore e l’indifferenza vi fa veramente male, una cosa dovete ricordare, quello che fate, in bene o in male, ritorna e se avete fatto bene, lo riceverete indietro con anche gli interessi, a volte e’ solo questione di tempo

Vergine si elimina tutta la confusione che ostinata cerca di riapparire. all’improvviso arrivano notizie per qualcosa che voi avete fatto in maniera ufficiale, e la persona che in qualche modo vi ha creato problemi paghera’ il suo conto, e avrete la vostra soddisfazione

Bilancia le novita’ per ora sono ferme, e comunque il momento di agitazione per qualunque cosa sta per terminare, state sopportando molte cose, ma ve ne state allontanando e ci saranno scelte da fare, e’ un passaggio che state facendo, che a breve termina e si riporta la serenita’ nella vostra vita, coraggio

Scorpione I cambiamenti di direzione non sono per ora possibili, c’e’ una bella confusione ma un bel respiro e una cosa per volta arriverete ovunque a mettere a posto le cose, c’e’ tanta stanchezza e il livello di sopportazione e’ davvero elevato, cercate di centrarvi piu’ che potete e far scorrere questi giorni al meglio che potete passano veloci

Sagittario qualcosa che riguarda il lavoro all’improvviso si sistema, se c’e’ qualche pratica amministrativa in corso, comunque l’esito sara’ favorevole per voi, la giornata comunque va tranquilla fra una corsa a un regalo e l’altro, con un po’ di fatica, ma ce la fate

Capricorno per voi si apre la porta della gioia, ci saranno momenti veramente belli, ci sono per voi inviti, corteggiatori, e la scelta di quello che vi apparira’ meglio ai vostri occhi, troverete la serenita’ che per diverso tempo non avete avuto, a volte le cose accadono quando smettiamo di pensarci

Acquario cambio di direzione per voi, arrivano notizie o persona verso di voi e la fortuna vi porta una persona che per voi potrebbe essere o importante o giusta, finalmente il cuore riprende a battere e la chiarezza sara’ fatta, ci saranno vari scambi di comunicazioni, e insomma si apre la primavera in autunno / inverno

Pesci Arrivano piccole soddisfazioni, sarete chiamati a fare una scelta in base alle informazioni o intuzioni che avrete, cercate di essere risolutivi, solo cosi potrete ribaltare qualcosa che non va



