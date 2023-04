🍀 🍀🍀 Astrotarocchi 🍀🍀🍀

🍀🍀 20 aprile 2023 di Cristina Olmi 🍀🍀



👉Ariete in testa ci sono, fra le altre cose le soddisfazioni lavorative, che stanno diventando un peso, l’astuzia incontra degli ostacoli, quindi non e’ una buona strategia l’esserlo, bisogna cambiare le cose in maniera diversa, esplorando, girando e progettando nel giusto modo, solo cosi arrivano anche le soddisfazioni, se non si tratta di lavoro, vale lo stesso per gli altri ambiti

👉Toro per voi la fortuna e’ questa grande sconosciuta, e questo vuol dire darsi da fare tanto e programmare per bene tutto, allora si riaffaccia e una mano la da’ volentieri, vuole vedere costanza e pazienza prima di muoversi

👉Gemelli voi siete fedeli ai vostri principi, e questa fedelta’ vi ripaghera’ con successo e soddisfazioni che sono gia’ in cammino verso di voi, per un sogno sacrificato, arrivano il doppio delle gratificazioni e direi che sarebbe anche ora

👉Cancro Si ferma il senso di perdita che avete avuto in questo periodo e la relativa ansia, arrivano notizie molto fortunate per voi, quindi il momento pesante e’ passato ora andate dritte per la vostra strada senza paura

👉Leone Il lavoro vi da’ grandi soddisfazioni e continua a lungo questa cosa, finalmente siete pronti per percorrere nuove strade e nuove avventure, sempre costellate comunque dal successo

👉Vergine Iniziate qualcosa che avete proprio a cuore e se anche arrivano le complicazioni la chiave per aprire ogni porta c’e’, purche’ ci sia un progetto ben definito non avete nulla da temere

👉Bilancia Le idee le avete chiare, dovrete scegliere fra le tante possibilita’ quella che vi porta al successo di qualcosa che avete in mente, senza dubbio e’ quella che sceglierete

👉Scorpione c’e’ una insofferenza dentro che faticate a non far vedere riuscite a tollerarla perche’ le persone che vi stanno intorno fanno di tutto per tendere una mano, e veramente grazie si a voi stesse ma anche a loro che ne verrete fuori alla grande

👉Sagittario in testa c’e’ solo una grande voglia di emergere e d’avere i riconoscimenti che meritate, chiederete aiuto o parere e questo portera’ un po’ di scompiglio, ma anche la strada giusta per realizzare il vostro sogno

👉Capricorno troverete, per chi ha problemi economici una soluzione e risolverete a breve tutto, o gran parte, se non ci sono problemi in questo senso, di qualunque cosa si tratta ,si risolvono

👉Acquario siete chiusi un po’ in protezione con un po’ di ansia, non tenetevela addosso, parlate con chi ve la fa venire e risolvete invece di rimuginare su cose che magari gli altri non pensano nemmeno, ne va’ della vostra tranquillita’, chi ve lo fa fare? Chiarite e risolvete

👉Pesci e’ una giornata tranquilla dove nulla di particolare accade quindi ogni tanto anche queste giornate servono per ritemprarsi e riposare un po’



Buona giornata