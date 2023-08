Astrotarocchi 20 agosto 2023 di Cristina Olmi



-Ariete siete a gli occhi di altri persone gentili ed e’ per questo che molte persone vogliono stare in contatto con voi, arrivano per voi nei prossimi giorni notizie di qualche amico che forse verra’ a trovarvi, o aspettate notizie per l’avvio di un nuovo progetto, facile entro 10 giorni arrivano, comunque la giornata e’ tranquilla

-Toro essere positivi nonostante il momento pesante e’ essenziale, affrontare un problema da’ anche la possibilita’ di vedere altre prospettive che non dovreste sottovalutare, nulla avviene per caso, quindi invece di ” borbottare ” e’ meglio capire qual’e’ la direzione giusta da prendere, una volta deciso, non fermatevi e andate verso la direzione giusta, la giornata e’ tranquilla

-Gemelli molto probabile che inizia un amicizia che nel tempo sara’ solida e duratura, saranno possibili anche spostamenti in luoghi di vacanza o di divertimento, ci saranno diverse comunicazioni ma anche un po’ di agitazione tipica di quando si incontra qualcuno che ci sta a cuore, insomma ci saranno giornate molto divertenti e piacevoli

-Cancro c’e’ qualche accordo che prenderete o per una casa, o per lavoro potrebbe essere un contratto, o in famiglia vi accordate per qualcosa, attenzione che in questo caso l’astuzia non e’ premiata, scegliete quello che ritenete piu’ giusto per voi, ma senza provare a ” sgambettare ” troppo. Piu’ avanti ne avrete l’occasione -Leone in questo momento molta voglia di portare avanti le responsabilita’ che avete, non ce n’e’ preferireste riposare e divertirvi ma siccome non ci si puo’ sottrarre, fate quello che dovete ma trovate anche tempo per voi e per riposare e allora sicuramente le cose gireranno meglio

-Vergine il viaggio ( della vita ) che state facendo e’ stato un viaggio a tratti non comodo e confortevole, ma di sicuro avete visitato un luogo meraviglioso : voi stesse e molto avete appreso, ora pero’ dovrete ripartire e ci saranno nuovi incontri e nuove storie da raccontare, giornata comunque tranquilla

-Bilancia qualche battibecco scherzoso e’ nell’aria, prendetelo per quello che e’, e cioe’ scherzoso, lasciate andare chi sotto sotto cerca di provocarvi, v’abbassereste allo stesso livello

-Scorpione arrivano notizie fortunate e finalmente la parte economica inizia a girare bene, attenzione potrebbe essere anche una piccola vincita, nulla di eclatante ma aiuta

-Sagittario per voi e’ previsto l’esercizio della gratitudine, dovrete imparare, laddove e’ necessario o vi rendete conto di non farlo, di essere grati per quello che avete e a smettere di guardare cio’ che non avete, forse non avere quello che si vorrebbe e’ per noi una fortuna quindi un po’ di sana gratitudine non guasta

-Capricorno Siete chiamate a superare delle sfide molto difficili ma che siete sicuramente in grado di superare stringete i denti, ma crescerete moltissimo, coltivate la comunicazione con l’anima, la quale sa molto bene quello che passate e magari arriva anche l’intuizione giusta per risolvere qualcosa, non e’ sempre buio

-Acquario voi dovreste esercitare la legge di attrazione che funziona per attirare in bene e in male, se la usate correttamente senza danneggiare nessuno sicuramente otterrete tutto quello che volete non mollate

-Pesci anche se ci sono degli ostacoli si supereranno facilmente, e’ importante, laddove c’e’ necessita’ che sia chiarito qualcosa, comunque la giornata risulta essere piacevole