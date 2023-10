Astrotarocchi 2 ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE: Se volete ottenere il successo sperato dovrete tirare fuori tutto il vostro entusiasmo e la voglia si fare, si rimetteranno a posto anche situazioni fino ad oggi incerte . Vita di coppia romantica e piacevole e per i single ci saranno incontri piacevoli.

TORO: Prima di fare ogni azione non dovrete stancarvi di pianificare, organizzare, rivedere ed eventualmente correggere ogni dettaglio, così riuscirete ad ottenere i risultati desiderati. Chiarite ciò che non va con la persona amata o con un amico, basterà poco e tornerete alla vostra serenità.

GEMELLI: Attenzione alle spese pazze, non è il momento di spendere e spandere. Potrebbe arrivare qualche spesa imprevista meglio prevenire, se poi cosi non e’ tanto meglio . Vita di coppia tranquilla, forse anche troppo, occhio a non finire nella solita routine.🌵

CANCRO: Giornata nervosa e movimentata. Se una situazione è diventata pesante è necessario tagliare i ponti, ma ricordatevi di agire con calma e razionalità, ne verrete fuori comunque e nel migliore dei modi. Siete statici e troppo dediti al lavoro, è il caso di prendersi una pausa da tutto.

LEONE: Se avete qualcosa di serio da dire a qualcuno fatelo adesso senza rimandare. Oggi sarete lucidi e determinati, pronti a far valere le vostre opinioni sia sul lavoro che sulla vita di coppia. Non creerete nessun danno ne a voi ne agli altri ma a volte mettere i paletti è un bene per tutti.

VERGINE: Siete all’insegna della creatività ma anche della fermezza che vi aiuterà a raggiungere dei buoni risultati. Potete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte senza renderne conto a parenti o amici! Qualcuno/a è interessato/a a voi, se siete sigle fate attenzioni ai messaggi che vi vengono mandati, sono velatamente chiari e quella persona spera che voi li cogliate.

BILANCIA: In questa giornata sarete molto più sensibili e un po’ litigiosi. Nonostante lo stare bene in compagnia, rischiate di sollevare un mare di polemiche. Cercate di rilassarvi di più e pensare di meno.

SCORPIONE: Una giornata tranquilla, senza grandi novità ma anche senza emozioni. Approfittatene per organizzarvi questo fine settimana! Saprete esattamente che cosa volete dalla vita di coppia e dal partner, e saprete anche come ottenerlo. Ritagliatevi del tempo per voi stessi e per il vostro benessere.

SAGITTARIO: Oggi è un buon giorno per scegliere di migliorarvi. Sul fronte professionale arriverete ad obiettivi importanti. La sfera sentimentale prende un’incantevole piega e i nuovi incontri sono perfetti per chi ha deciso di chiudere con la solitudine.

CAPRICORNO: Nonostante qualche discussione capirete che comunque il partner e la vostra famiglia sono dalla vostra parte e vi appoggiano. Peccato che vi sentite a un bivio e avete le idee poco chiare! Incontrando un ex potrebbe sentirvi confusi a livello di sentimenti, se non siete liberi fate attenzione a non farlo capire.

ACQUARIO: Oggi professionalmente sarete efficienti come non mai, decisi e sicuri di voi e del vostro operato. La stanchezza non si farà sentire, nemmeno alla fine della giornata e sarete pronti a trascorrere una vivace serata con gli amici.

PESCI: Vi conviene essere cauti sul piano professionale, qualunque sia la vostra situazione di lavoro e soprattutto dovrete essere pazienti! Poche emozioni, poco entusiasmo nella vita di coppia…occhio a non entrare nella classica routine, evitate se potete le liti



Buona giornata