Astrotarocchi 2 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 🌹 02 Marzo 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete si lascia indietro pesantezza e rallentamenti e si guarda avanti e all’improvviso si comprende che qualcuno si e’ adoperato per rallentarvi, grazie ad una scelta sbagliata che fara’ si arriva alla chiarezza e al perche’ ha desistito, ha capito che la maschera stava per cadere, le prossime giornate saranno veramente interessanti per voi

Toro anche a voi un segreto viene rivelato all’improvviso, e questo vi fara’ rendere conto di molte cose, vedrete la vita, proprio sotto un’altra prospettiva, nulla e’ come sembra, ma ne siete gia’ consapevoli, e’ solo questione di tempo per avere delle certezze, arrivano notizie interessanti per voi

Gemelli se avete un desiderio da realizzare e’ possibile che lo vedrete soddisfatto, probabile riguarda il settore affettivo / sentimentale, si ha molta fiducia in se stessi e nelle proprie capacita’ e fate bene, perche’ anche grazie a questo, le cose andranno meglio

Cancro V’impegnerete molto nel settore lavoro, sfruttando al massimo tutto il buon vento che c’e’, siete comunque siete ben radicate nelle vostre convinzioni e continuate cosi, le soddisfazioni arriveranno e con esse anche un po’ d’invidia, ma tranquille e’ molto piu’ forte la vostra corazza, lasciatele parlare sole, non perdete neanche tempo per questo

Leone c’e’ un po’ d’incertezza e d’instabilita’, ci sono scelte da fare e ci sono giorni che tutto questo pesa, state tranquilli sono solo giorni che passano presto e a tutti capita di non aver voglia di fare o pensare, lasciate andare e riposate, la giornata e’ tranquilla

Vergine c’e’ un ritorno all’improvviso e la chiarezza, lo attendete da molto tempo, ci sono dei piccoli discorsi e discussioni riguardo a cose accadute, ma la cosa se v’interessa potra’ essere superata e risolta, la scelta e’ vostra

Bilancia : per i single un flirt o una nuova interessante conoscenza sono in arrivo, sul lavoro si vedranno approvare progetti e arrivare aumenti o degli extra. La giornata e’ tranquilla

Scorpione ci sono notizie di qualche piccolo ostacolo che arriva, ma tranquille che potrete ovviare all’ostacolo e si risolvera’ nell’arco della giornata. poi i vostri programmi non subiranno ritardi e la giornata e’ serena, fate qualcosa che vi piace fare

Sagittario Si chiariscono i rapporti lavorativi che hanno avuto qualche difficoltà e si appianano i contrasti fra colleghi. Anche in campo economico oggi potreste tirare un sospiro di sollievo ma prestate comunque attenzione, non è il caso ancora di pensare a investimenti azzardati o offerte di lavoro non ben verificate.

Capricorno Per molti di voi alcune situazioni possono sbloccarsi, soprattutto se voi sceglierete di farlo. Però non siate impulsivi, siate razionali e valutate bene, soprattutto se si tratta dell’argomento finanziario e lavorativo. Ottimo l’amore sia per chi è già in coppia sia per i single. La giornata e’ tranquilla

Acquario Siete abbastanza intelligenti da capire quando è il momento di tenere la bocca chiusa. A volte dovreste cercare di essere meno rigidi.

Avete la testa altrove oggi, non sarà facile mantenere la concentrazione. Mettete ordine nella vostra vita, quando siete al lavoro pensate a ciò che state facendo, lasciate fuori dalla porta i problemi personali, oggi giornata non proprio semplice

Pesci La vostra situazione sentimentale è da tempo che vi dà preoccupazioni e problemi. È il momento di voltare pagina e iniziare ad essere felici.Invece che reprimere i vostri sentimenti per paura o per mancanza di coraggio, dovreste avere la forza di abbracciarli e assecondarli.



Buona giornata

Per consulenze dettagliate potete contattarmi su WhatsApp al 347 57 49 499 o su messanger