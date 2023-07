Astrotarocchi 2 luglio 2023

🦀🦀🦀🦀Astrotarocchi 🦀🦀🦀🦀🦀🦀 02 Luglio 2023 di Cristina Olmi 🦀🦀



🦀Ariete vi sentirete un po’ attaccate, qualcosa nell’aria non vi convincera’, proteggetevi stando a riparo, e nel frattempo fate le cose che amate fare, sicuramente la sensazione passa velocemente e poi non c’e’ nulla che non va’, solo una sensazione che passa presto, nell’insieme un fine settimana buono

🦀Toro attenzione alle lusinghe finte di qualcuno, vi bastera’ osservare e capire per poi allontanarvene e vi risolverete comunque la faccenda, per ora riposate

🦀Gemelli dalla vostra parte c’e’ un’energia davvero forte e vi protegge da qualunque brutta avventura, e’ estate approfittate di questo periodo per rilassarvi, arrivano comunque aiuti e regali inaspettati

🦀Cancro in famiglia vi sentite protette e al sicuro, e fate bene a stare con loro, vi ricaricheranno le pile in maniera eccezionale, forse nasce l’idea di avviare un nuovo progetto che andra’ in porto e anche con ottimi guadagni

🦀Leone c’e’ qualche discussione in merito a del denaro, o forse un eredita’ si prevedono, in settimana incontri con una persona che comunichera’ qualcosa, in vista ci sono battibecchi che si possono comunque evitare mantenendo la calma, e’ preferibile la seconda strada, meglio la calma per poi prendere decisioni importanti

🦀Vergine qualcosa vi verra’ rivelato, forse un segreto, e dovrete riflettere molto per decidere che strada prendere, lasciatevi guidare dall’intuito, quello davvero non sbaglia mai

🦀Bilancia qualcuno d’importante dara’ una mano a risolvere anche per voi una questione, e aiutati dalla fortuna la risolverete chiudendo definitivamente un o una rivale fuori dalla vostra vita, allora ricomincerete a vivere e a respirare

🦀Scorpione vostro e’ il compito di fare piazza pulita di quello che non serve materialmente e moralmente e di aprire nuovi spazi dove poter muovervi senza continui ingombri in mezzo ai piedi, in pratica le ” pulizie di Pasqua ” in estate.

🦀Sagittario tenete a bada il fuoco, rischia di divampare un incendio che porterebbe via anche cose importanti, meglio accendere un bel falo’ in spiaggia ed eliminare quello che vi sembra di troppo, il resto lasciatelo vivere

🦀Capricorno il momento e’ teso ma la verita’ trionfa sempre, non abbiate paura e lottate per aver riconosciuto quello che vi spetta, lo vedrete realizzato e anche con una bella soddisfazione

🦀Acquario le tante riflessioni vi porteranno a dei cambiamenti che faranno chiarezza su chi fa cosa e dopo sara’ un’altra epoca dove le verita’ verranno fuori e chi ha sbagliato si ritrovera’ a continuare su quella strada, voi vi sarete evoluti e non e’ poca cosa

🦀Pesci e’ ora di prendere la strada migliore per voi, quella che non fa male e sopratutto tuteli il vostro animo sensibile, non potete permettere piu’ di farvi fare del male, ci rimette la vostra sensibilta’



🦀🦀Buona giornata 🦀🦀