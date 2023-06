🟥🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧2 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟥Ariete per voi e’ possibile qualche spostamento o rientro di qualcuno che porta buone notizie in famiglia quindi direi un ottima giornata

🟧Toro ci sono delle situazioni che si chiariranno e siete comunque in procinto di rilassarvi e riposarvi, non c’e’ nulla che veramente non va abbiate fede e pazienza

🟨Gemelli ci sono situazioni di calma e serenita’ e anche di complimenti, regali feste, insomma una gioia arriva sicuramente

🟥Cancro scelte che riguardano il lavoro o situazioni comunque importanti dovranno essere fatte, avete tutto il tempo per decidere cosa fare e in ogni caso agirete nel modo migliore che potete e farete bene

🟧Leone all’improvviso qualcosa non e’ piu’ chiaro, ci sono momenti in cui e’ bene stare tranquilli e riservati, poi comunque capirete quello che ora non riuscite a comprendere, al posto giusto e al momento giusto

🟨Vergine tanta pesantezza per arrivare a risolvere qualcosa e tenerlo stabile, se e’ valsa la pena, serve solo riposarvi, se non e’ valsa la pena lasciate andare tutto e andate avanti

🟥Bilancia rimanete con questo clima festaiolo e di relax non guasta godetene piu’ che potete e’ stata la scorsa stagione molto pesante e’ bene ora riposare

🟧Scorpione qualunque cosa decidete di fare, siete ben protetti, non dovete temere nulla anche se alcune cose non sono andate come volevate, potrebbe non essere stato il momento giusto quindi andate avanti tranquille

🟨Sagittario uscite dalla zona ombra e finalmente avete una bella realizzazione anche se vi e’ costato molti sacrifici e rinunce ne sara’ valsa la pena

🟥Capricorno siete molto determinati ma ancora con molte paure e dubbi, spazzateli via, la realizzazione di un progetto di qualcosa a cui tenete e’ vicina

🟧Acquario attenzione a tenere l’equilibrio qualcosa potrebbe farvi perdere la pazienza, calma e’ un giorno di festa da dedicare a se stessi prima che a tutto il resto quindi rilassatevi

🟨Pesci si parla con qualcuno di un nuovo inizio di qualcosa attenzione se c’e’ un contratto da firmare, leggetelo con attenzione e se non siete convinti non firmate



🟥Buona giornata a tutti 🟧