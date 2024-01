Astrotarocchi 2 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete si e’ chiuso un ciclo e siete proiettate in avanti dove c’e’ all’improvviso la fortuna che inizia il suo lavoro, arrivano comunicazioni importanti da qualche ente se aspettate delle risposte, e c’e’ un nuovo iter che andra’ in porto, se cosi non e’, e avete pianificato cose nuove in ogni caso andranno in porto

Toro c’e’ un po’ di confusione, e voi in ogni caso riprendete subito il filo conduttore per arrivare a realizzare cio’ che volete, arrivano per chi lavora in proprio soldi fortuna e successo, che naturalmente non sara’ tutto in una giornata, ma almeno spalmato in una settimana, e per chi no arrivano notizie molto fortunate e che fanno chiarezza anche su una vicenda poco chiara, la giornata comunque e’ buona

Gemelli sarete molto concentrati su lavoro e puntate molto a cambiamenti di direzione che arriveranno, sopra tutto soddisfazioni e i riconoscimenti per quello che fate, si risolvono problemi che hanno dato filo da torcere e come inizio anno, non e’ male

Cancro Per voi comunicazioni in arrivo che portano una serie di belle notizie, fra cui risoluzioni di problemi che sono stati pesanti d’affrontare ,accordi, ma attenzione a colloqui che potreste fare nei prossimi giorni dove non viene detto tutto, ed e’ qui che vorrete fare la chiarezza e una volta fatto questo, potrete tranquillamente firmare qualunque accordo, che comunque e’ buono per voi

Leone questo inizio d’anno, la fortuna e’ ferma, ma a voi non manca l’iniziativa di prendervi quello che vi occorre per andare avanti, e infatti attuerete dei cambiamenti molto positivi per voi, e arrivate dritti dritti al successo e alla realizzazione, a volte veniamo esortati a fare da soli le cose senza aiuti esterni, ma a voi non manca si sicuro la capacita’ quindi andate dritti per la vostra strada

Vergine siete in cerca di vedere riconosciute le vostre competenze, in qualunque settore, poco importa, state dirigendo la vostra vita verso la soluzione a questa situazione, riuscirete a prendervi cio’ che e’ vostro ed e’ segnato nel vostro cammino, e’ solo questione di pazienza

Bilancia si profilano all’orizzonte accordi che sanno un po’ di furbizia, occhi aperti se dovete firmate qualcosa che non vi convince, fatelo prima controllare, si risolve qualcosa che non e’ stato facile mettere a posto, e la fortuna comincia a farsi viva, quindi se qualcosa era complicato, inizia a semplificarsi ed era anche ora

Scorpione si sta lasciando una situazione problematica, e ci saranno dei cambiamenti anche molto rapidi, se c’e’ qualcosa con qualcuno provate a cercare un dialogo, si fara’ chiarezza e si risolve piu’ velocemente di quanto pensate, a volte vale la pena cercare il chiarimento e questa e’ una di quelle

Sagittario molto probabile che qualche accordo non chiaro era stato preso atto a crearvi fastidi, ma tranquille che la cosa saltera’ fuori, grazie anche all’aiuto di qualcuno, ne verrete a conoscenza, e solo dopo capirete il perche’ di tanta confusione, e’ l’anno della chiarezza per voi, quindi aspettate con pazienza che tutto arriva

Capricorno le vostre cose, sopratutto situazioni in sospeso prenderanno all’improvviso la giusta piega, come sempre la cosa giusta al momento giusto, e anche per quello che riguarda l’amore se qualcosa non va, o lo vorreste tranquille che arriva, basta credere che se e’ giusto per voi, arrivera’

Acquario quest’anno inizia bene per voi, se qualcosa e’ in sospeso si mette nel giusto verso e si sistema e qualcuno aiuta a tirare i fili per rimettere in ordine un gomitolo intrecciato e ci riuscirete, di li in poi sara’ tutta in discesa, ottimo settore amore

Pesci punto e a capo e’ questo il vostro motto quest’anno, quindi non pensate a quello che e’ stato, se e’ destino comunque si mette a posto da se’, e guardate alle tante possibilita’ che avete davanti, si apriranno davvero tante possibilita’, sta a voi poi individuare quella giusta e a non esitare ad aprirla, l’anno comunque sara’ buono per voi

Buona giornata



