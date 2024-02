Astrotarocchi 2 febbraio 2024 di Cristina Olmi



Ariete avete messo uno stop al nervosismo e all’agitazione e il sole torna a fare capolino nella vostra vita, porta fortuna, un’ottima energia e la spinta giusta per intraprendere qualunque cosa, tempo qualche giorno e tornate in forma smagliante, la giornata scorre tranquilla

Toro arriva per voi un occasione favorevole, ci sono comunicazioni che arrivano all’improvviso che portano chiarezza e in qualche modo riescono ad aprirvi una strada per cominciare qualcosa di nuovo quidi la giornata e’ ottima per voi

Gemelli la giornata sembra essere buona e sopratutto vi sentite in armonia con voi stesse, ci sono accordi che prenderete per lavoro, direi che la situazione e’ abbastanza tranquilla e anche la giornata

Cancro c’e’ la confusione e forse vostro malgrado, dovrete chiudere con qualcuno qualcosa, ma e’ una cosa che comunque ha fatto il suo corso, non stateci male, si fa largo sicuramente il nuovo, la giornata e’ un po’ malinconica

Leone da qualcosa che e’ impossibile scavalcare ne nasce comunque una interessante alternativa, potrebbe essere stato un lavoro che volevate fare e ne farete invece un’altro che e’ pieno di possibilita’ e apre anche altre porte. Non tutti i mali vengono per nuocere

Vergine in famiglia arrivano buone notizie riguardo una questione amministrativa o legale che si risolve, avrete una bella soddisfazione e sopra tutto si chiude un brutto capitolo in maniera definitiva, la giornata e’ comunque ottima per voi

Bilancia alcuni spostamenti subiscono qualche rallentamento ma nell’arco della giornata si risolvono, e’ una giornata in cui tutto necessita di un po’ di fretta, ma niente paura, riuscite a fare tutto

Scorpione all’improvviso arrivano notizie che vi confondono un po’, farete chiarezza e riprenderete la vostra strada, e’ un semplice ostacolo facilmente superabile, poi la giornata scorre liscia

Sagittario oggi il pensiero e’ un po’ concentrato sull’amore e anche su quello che state sopportando quindi forse e’ meglio per un po’ sviare il pensiero verso cose positive e che vi fanno stare bene, riuscirete a stare comunque tranquille e la giornata prende una piega positiva

Capricorno a volte l’amore che ci si mette nel fare qualcosa non viene riconosciuto, ma il piu’ delle volte viene riconosciuto e ricompensato adeguatamente, questa e’ la fase che vi viene riconosciuto, arrivano belle sorprese per voi e anche entrate extra

Acquario qualcosa che cambiate vi portera’ dei buoni risultati e sopratutto una bella entrata economica e molte soddisfazioni, le scelte fatte, sono quelle giuste la giornata e’ ottima

Pesci la giornata ha un po’ di alti e bassi ma e’ importante rimanere centrati, le situazioni lentamente si aggiusteranno e voi risolverete comunque tutto quello che ora e’ in sospeso, nonostante l’umore ballerino, la giornata e’ buona



Buona giornata



