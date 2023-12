Astrotarocchi 2 Dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete arrivano ancora notizie circa degli accordi, vorreste concludere velocemente ma sta andando un po’ per le lunghe, di qualunque accordo si tratti cercate di non affrettare le cose, arriveranno al momento giusto

Toro arrivano accordi con qualcuno, ma per uscite fra amici, e fra questi potrebbe sbucare fuori un corteggiatore, e anche abbastanza serrato, ovviamente la scelta e’ sempre vostra, comunque il fine settimana si prospetta bene

Gemelli non siate impazienti, cosi facendo si rischia di fare cose affrettate e sbagliate, con un po’ di buona volonta’ entro breve riuscirete a sistemare tutto quello che non riuscite ora e anche molto velocemente

Cancro i silenzi a volte parlano piu’ di un discorso, se qualcuno non vuole ascoltare, evitate di parlare, non si puo’ far cambiare idea a chi proprio non la vuole capire, andate oltre e chissa’ che il silenzio non apra l’udito a qualcuno

Leone a volte ci si trova ad avere a che fare con persone immature o comunque non pronte ad affrontare cose che per voi sono gia’ normale routine, non si puo’ forzare la crescita di chiunque, se capite che questo e’ il problema, andate oltre e continuate a crescere

Vergine vi state avviando verso l’apertura di una porta e la risoluzione di un problema che davvero vi ha dato grossi dispiaceri ad aiutarvi sara’ qualche persona che ha la capacita’ o il potere di farlo e finalmente si sistemera’ tutto con la buona pace di tutti

Bilancia su qualcosa si fara’ chiarezza e chi ha qualcosa da dire, ve lo dira’, a questo punto poi saprete esattamente che cosa fare e dire, fino ad allora agite come sempre fatto e non sbagliate

Scorpione arrivano notizie…dal cuore scambi di messaggi, comunicazioni e un possibile ritorno non e’ da escludere, sempre che voi non migrate altrove. In tal caso non vi cambia la giornata

Sagittario anche per voi e’ previsto un ritorno, e si risolve qualcosa che dura da tempo, si chiude un cerchio e se volete si riapre in altra forma, diversamente resta chiuso per sempre. A voi la scelta

Capricorno arrivano colpi di fortuna e notizie riguardanti qualcosa che ha a che fare con burocrazia legge enti ( prossimi giorni ovviamente ) che si risolveranno, il fine settimana e’ tranquillo

Acquario per voi il sole risplende alto nel cielo, arrivano ottime energie in aiuto a tutto quello che va messo a posto, e con calma ma una bellissima luce, tutto si rimette al suo posto

Pesci giornata di grande voglia di riposo e di resettare le idee, per un giorno fatelo e riposatevi, ne avete davvero bisogno, i ritmi forsennati non fanno per voi



Buona giornata

