ASTROTAROCCHI: 2 DICEMBRE 2022

🔮Ariete ci sono delle sfide che dovrete superare, avete la speranza di riuscire nell’intento ma qualche ritardo ci sara’, e , non significa che non riuscirete ma solo slittando di qualche giorno la questione si risolve ( qualunque essa sia )

🔮Toro qualcuno commettera’ una leggerezza nei vostri confronti, lasciate correre qualunque cosa, non e’ proprio il caso di dar retta a chiacchiere che vi fanno perdere tempo andate dritte per la vostra strada

🔮Gemelli siete in attesa di qualcosa e c’e’ un po’ d’incertezza da parte vostra arrivano delle novita’ delle risposte che un po’ sfideranno la vostra pazienza ma alla fine avrete le vostre soddisfazioni e quindi vale la pena avere pazienza

🔮Cancro ci sono energie molto pulite che contrasteranno quelle piu’ pesanti, la battaglia si fa sentire in termini di pesantezza, ma ne verrete fuori vincenti, quindi non ascoltate ne’ stanchezza ne’ voglia di scendere con il morale, proseguite ad inseguire le vostre mete

🔮Leone bisognera’ fare attenzione a non trascurare le cose importanti per voi, pur di far contenti tutti, attenzionate le cose primarie e poi il resto arrivera’ in conseguenza

🔮Vergine verrete lusingati ma attenzione, sono lusinghe effimere che non portano molto lontano, o meglio portano guadagno a chi le fa, ma non a voi che fareste bene a prendere il largo e a cambiare strada

🔮Bilancia arrivano dei guadagni che non pensate, vi sentirete meglio piu’ tranquilli e sereni, ma attenzione a qualche pettegolo/a di troppo, cercate d’individuarla e tenerla alla larga da voi

🔮Scorpione arrivano notizie e messaggi a confortarvi per qualcosa che avete fatto che non sembrava riuscire e che invece e’ andato bene non siate avari di complimenti con voi stessi vi meritate almeno di volervi bene

🔮Sagittario attenzione all’invidia sempre in agguato per la conoscenza che avete di qualcosa, per le novita’ che sempre sapete tirare fuori dal cilindro, allontanatevi dai chiacchiericci e dalle piccinerie di persone cosi, non ne avete bisogno

🔮Capricorno Siate sempre accorti a dire qualcosa a qualcuno di cui non vi fidate e sopratutto se sono nuovi progetti, solo a chi e’ strettamente coinvolto e a nessun’altro dovete comunicare quello che avete in mente, potrebbero rallentarvi molto

🔮Acquario c’e’ un accordo molto importante a livello lavorativo nell’aria e anche molto remunerativo, se non si tratta di questo potrebbe essere un unione ufficiale che si concretizza, un momento positivo in ogni caso per accordi e contratti

🔮Pesci per voi c’e’ una forte tentazione di fare qualcosa, ma la saggezza in questo caso prevale, e non vi farete trascinare verso nessuna parte, resterete saldi nella vostra idea

🔮Vi auguro una buona giornata 🔮

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

Mi piace: Mi piace Caricamento...