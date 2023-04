Astrotarocchi 2 aprile 2023

-Ariete resterete in questa giornata un po’ raccolti in famiglia, forse si pianifica qualcosa per il bene comune, in ogni caso e’ una giornata tranquilla

-Toro iniziano a cambiare un po’ le cose e soprattutto le modificherete strada facendo come riterrete piu’ opportuno, e’ un’ottima partenza quella che farete oggi

-Gemelli ripensate e ripercorrete qualcosa che e’ accaduto e certamente lo fate per capire cosa tenere e lasciare, e’ ora di cambiare anche per voi la rotta

-Cancro su una faccenda che sembrava chiara c’e’ attualmente la confusione, ma tranquilli riuscirete a mettere in chiaro tutto quello che non lo e’ e in tempi brevi

-Leone si e’ chiusa un era molto pesante arrivano delle notizie che portano anche delle scelte da fare che saranno risolutive, potrete finalmente iniziare a respirare

-Vergine il cambiamento che avete in testa con un po’ d’astuzia a breve lo portate a compimento e inizierete a muovere i primi passi probabile si tratti di qualcosa a livello lavorativo, andra’ bene

-Bilancia ansia che a cicli alterni si ripresenta cercatene le cause ed eliminatele

-Scorpione qualcosa vi sta disturbando ma e’ qualcosa che gia’ conoscete e sapete come combatterle

-Sagittario grande fortuna e grandi riconoscimenti per il lavoro svolto stanno per arrivare, ma non si escludono anche nuovi corteggiatori quindi una bella primavera

-Capricorno per voi una iper dose di buone energie da convogliare al meglio che potete per terminare cio’ che ancora e’ in sospeso e’ una buona giornata comunque

-Acquario arrivano notizie risolutive e in ogni caso la giornata si rivelera’ tranquilla e forse con qualche colpo di scena

-Pesci siete davvero provati e state sopportando molto, ma arriva anche per voi la tranquillita’ almeno di una giornata di respiro



Buona giornata ❤

