Astrotarocchi 2 Agosto 2023

Ariete attenzione al furbetto che cerca di conquistare il cuore per poi scappare, non fatevi ingannare dalle belle parole, sono i fatti che contano, e senza fatti si rimane con i piedi a terra

Toro state tirando fuori tutta la competenza che avete sul lavoro e arrivano le gratificazioni e i riconoscimenti, meritati, quindi continuate a lavorare sodo, non hanno scadenza le soddisfazioni

Gemelli la giornata scorre tranquilla senza grandi cambiamenti e le domande che vi ponete presto avranno la risposta, c’e’ comunque la fortuna che cammina con voi, occhi aperti puo’ arrivare all’improvviso

Cancro si conclude per voi un qualche accordo che avevate stabilito, ha fatto il suo tempo, quindi nessun rimpianto e nessuna recriminazione, tutto ha un tempo, quindi ringraziate e andate oltre ad aspettarvi ci sono molte altre possibilita’

Leone all’improvviso arrivano notizie e vi mettete subito in difesa, piu’ che altro per preservare la vostra serenita’, ma non c’e’ bisogno, ascoltate quello che hanno da dirvi, se vi piace bene, senno’ falciate e andate oltre

Vergine se c’e’ qualche carenza economica, non vi preoccupate, piano piano e facendo ordine tutto si rimette al giusto posto e’ solo questione di tempo, e ne venite fuori molto bene

Bilancia qualcosa che a voi sta molto a cuore, non dovreste dirla a nessuno, e’ una cosa che dovrete fare da soli e che riuscira’ molto bene a patto che in cambio tacete, solo a cose fatte potrete parlare

Scorpione dovrete attendere qualche giorno ma e’ in arrivo per voi una bella soddisfazione e ci sara’ un occasione da non farsi sfuggire, perche’ quella sara’ la strada giusta da seguire, puo’ riguardare qualunque settore vitale

Sagittario ci sara’ prossimi giorni un accordo un patto un contratto che stipulerete con qualcuno, cercate di essere sicure con chi condividerete qualcosa, potrebbe non essere cosi affidabile come sembra

Capricorno c’e’ qualcosa di cui dovreste prendervi cura, che dovrete coccolare e amare come un figlio, voi stessi vi state trascurando mentre la vita va avanti, e’ ora di pensare a voi stesse

Acquario la parola d’ordine e’ liberta’ se vi bloccano òe ali, non ce n’e’ per nessuno, proprio non sopportate legacci e catene ed e’ quello che otterrete la piena liberta’ di voi stessi vi sentirete meglio decisamente

Pesci ci sono notizie in arrivo molto positive per voi e scelte da fare si tratta di un vero e proprio rinnovamento che e’ arrivato, quindi si dovra’ stabilire cosa fa per voi e cosa no, finalmente si respira

Buona giornata